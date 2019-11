Ambiente | Sersys e Sapienza annunciano a Ecomondo la prossima costituzione di Trireme

Bonifica dei siti inquinati e delle acque reflue contaminate : Sersys Ambiente e Università di Roma Sapienza presentano TRIREME : Sersys Ambiente, tra le aziende leader in Italia nel settore dei servizi ambientali, e il Dipartimento di Chimica dell’Università di Roma Sapienza stanno per finalizzare la creazione di un’innovativa start up: TRIREME (Technologies for Reliable and Innovative REMEdiation). La società sarà specializzata nello studio, progettazione, realizzazione e monitoraggio di soluzioni impiantistiche all’avanguardia per la Bonifica di siti inquinati e il ...