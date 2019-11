Roma Calcio Femminile e Chievo Fortitudo si spartiscono la posta | 0-0 al Certosa

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Sassuolo 2-1 - le capitoline terze in classifica generale : Nessuna sorpresa al “Tre Fontane” di Roma tra le giallorosse di Betty Bavagnoli e il Sassuolo, nel posticipo domenicale del quinto turno del campionato di Serie A di Calcio femminile. Le capitoline, favorite della vigilia, hanno fatto valere il fattore campo, superando le neroverdi con il punteggio di 2-1. A sbloccare il risultato è stata la slovena Kaja Erzen al 15′. Il raddoppio è arrivato al 53′ grazie alla ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Roma-Napoli 2-1. Zaniolo e Veretout stendono i partenopei - non basta Milik : L’anticipo pomeridiano delle ore 15.00 dell’undicesima giornata della Serie A di Calcio vede il successo per 2-1 della Roma sul Napoli: i capitolini si issano così in terza posizione in classifica, mentre i partenopei restano in quinta piazza in coabitazione momentanea con Cagliari e Lazio. Prima frazione di marca capitolina: vantaggio giallorosso firmato da Zaniolo al 19′, occasionissima per il raddoppio svanita con il rigore ...

Roma-Napoli 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : brilla Zaniolo - Smalling un muro. Lozano decisivo [GALLERY] : Roma Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Una super Roma si aggiudica 2-1 l’anticipo contro il Napoli. Ottimo risulato in chiave Champions League e pesanti punti guadagnati contro una diretta concorrente. Risposte positive da Zaniolo, Pastore e Smalling, mentre delude Cetin. C’è evidentemente qualcosa che non va intorno alla squadra di Ancelotti: il solito Milik non basta se gli altri “tenori” smettono di ...

Calcio : anticipo - Roma batte Napoli 2-1 : 16.56 La Roma balza al terzo posto battendo 2-1 il Napoli nell'attesa sfida dell' Olimpico. Partenopei in crisi. Confermata la squalifica ad Ancelotti, in panca il figlio Davide. Buon avvio della Roma che passa al 19' con Zaniolo con un sinistro dal limite. Al 26' Kolarov fallisce il rigore del raddoppio (mani di Callejon col Var) parato da Meret. Lo scampato pericolo scatena il Napoli: traversa di Milik e palo di Zielinski (41') nella stessa ...

LIVE Roma-Napoli calcio - Serie A in DIRETTA : scontro diretto cruciale per la zona-Champions : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti a Roma-Napoli, match di cartello dell’11esimo turno della Serie A 2019/2020. Alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita di capitale importanza tra due squadre che stanno vivendo momenti non semplici della loro annata per motivi differenti. I giallorossi di mister Paulo Fonseca sono sempre alle prese con una notevole Serie di infortuni, ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Cristiano Ronaldo regala la vetta alla Juventus - poker delle Romane : La decima giornata della Serie A di Calcio vede il successo per 2-1 della Juventus sul Genoa, con i bianconeri che mantengono la vetta della classifica grazie al rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 95. poker delle romane: la Roma regola per 4-0 l’Udinese in trasferta, mentre la Lazio con identico punteggio si libera del Torino. Continua la favola del Cagliari, al quinto posto con 18 punti dopo il successo per 3-2 sul Bologna, ...

Udinese-Roma 0-4 - le pagelle di CalcioWeb : Kluivert e Zaniolo trascinano i giallorossi : Udinese-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Una grande Roma passeggia a Udine sui resti della squadra di Tudor. Altra pesante sconfitta per i friulani dopo il 7-1 di Bergamo, ancor più grave visto che i giallorossi hanno giocato in 10 dal 32esimo per l’espulsione di Fazio. Per la squadra di Fonseca in gol Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov, quest’ultimo su calcio di rigore. Nessuna insufficienza per i giallorossi, unico 6 ...

La Roma Calcio Femminile cade ancora in casa della Novese : Roma – Dopo più di un mese dall’ultima partita ufficiale la Roma Calcio Femminile torna in campo, ad attenderla nella terza giornata di Serie B la neopromossa Novese, che nelle prime due gare ha collezionato una vittoria, contro il più quotato Ravenna, e una sconfitta, contro il Cittadella. La Roma CF ha ottenuto invece un solo punto all’esordio sul campo della Riozzese, mentre prima della sosta è arrivata una brutta sconfitta ...

Consigli fantacalcio - i difensori della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare : fiducia a Romagnoli : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri tocca ai difensori. Tanti reparti arretrati che rischiano per gli impegni difficili, altri che hanno gare più facili, almeno sulla carta. Ecco i 5 difensori da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. 10^ giornata, I CINQUE difensori DA schierare Romagnoli – Il Milan è obbligato a vincere. L’impegno contro la Spal non ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 10^ giornata : possibili sorprese a Roma - Parma e Napoli : Pronostici Serie A – La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Decima giornata che si apre con Parma-Verona, l’Inter va a Brescia. Mercoledì alle 19 si gioca Napoli-Atalanta. Il grosso del programma è alle 21 con sei partite. Il sorprendente Cagliari riceve il Bologna, la Juventus ospita il Genoa, interessante sfida tra Lazio e Torino. Per la zona salvezza scontro diretto tra Sampdoria e Lecce, la ...

Roma-Milan 2-1 - Serie A calcio : Dzeko e Zaniolo trascinando i giallorossi - rossoneri in crisi : La Roma ha sconfitto il Milan per 2-1 nel match valido per la nona giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i giallorossi si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Olimpico e hanno conquistato tre punti fondamentali per issarsi al quinto posto in classifica a una sola lunghezza di distacco dal Napoli mentre i rossoneri sono sempre più in crisi e ora sono soltanto dodicesimi attardati di sei punti dai rivali odierni. Sospiro di ...

Roma-Milan - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko-Zaniolo - attenti a quei due - Calabria autolesionista [FOTO] : Roma-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il match delle 18 della 9^ giornata di questa domenica di Serie A ha messo di fronte giallorossi e rossoneri all’Olimpico. La partita è appena terminata, la Roma ha vinto di misura (2-1) con le reti di Dzeko e Zaniolo. In mezzo, il momentaneo pari di Theo Hernandez. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Roma Pau Lopez 6 – Sul gol poteva forse fare qualcosa ...

Calcio : posticipo - Roma-Milan 2-1 : 19.55 La Roma,falcidiata dagli infortuni,torna al successo dopo un mese:all'Olimpico 2-1 al Milan che prolunga la crisi. Milan bene i primi 15',poi doppia chance per la Roma con Pastore. Ci provano Calhanoglu e Suso dalla distanza,Donnarumma para di pugno su Zaniolo prima del gol di testa di Dzeko (38', sponda di Mancini su corner). Al 42' Donnarumma salva col volto su Pastore. Nella ripresa meglio la Roma in avvio, ma pareggia il Milan con ...

LIVE Italia-Ungheria 3-1 - Qualificazioni Mondiali 2020 calcio a 5 in DIRETTA : Romano punisce l’errore dei magiari col portiere di movimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9’04” GOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sbaglia l’Ungheria e Romano li punisce dalla distanza. Italia-Ungheria 3-1. 9’42” Ammonito Romano. 10’39” Gol Ungheria. Subito in gol i magiari col portiere di movimento. Italia-Ungheria 2-1. 11’10” L’Ungheria, ad un passo dall’eliminazione, tenta il tutto per tutto e mette il ...