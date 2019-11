Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 | stampa degli elenchi Insider

Con Microsoft Launcher l’icona del calendario si aggiorna automaticamente : Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 5.9.0 introducendo la funzione "live data update" per il calendario L'articolo Con Microsoft Launcher l’icona del calendario si aggiorna automaticamente proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 5.9 : Breve comunicato per informarvi che Microsoft Launcher si è aggiornato oggi sul Google Play Store di Android alla versione 5.9.0. Changelog L’aggiornamento della data in tempo reale è ora disponibile sull’icona originale dell’app calendario. L’icona calendario di Microsoft Launcher è stata aggiornata con un aspetto più pulito. Correzioni di bug generali per dock, sfondi, scheda calendario e miglioramenti generali. Cosa ...

Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità - anche per gli smartwatch Samsung : Il team di Microsoft Outlook ha annunciato il rilascio di un nuovo update dell'app dedicata ai dispositivi Android con il quale viene introdotta qualche novità L'articolo Microsoft Outlook per Android si aggiorna con tante novità, anche per gli smartwatch Samsung proviene da TuttoAndroid.

Microsoft To-Do per Android si aggiorna : migliorato il widget : Breve comunicato per informarvi che Microsoft To-Do si è aggiornato oggi per Android introducendo un miglioramento per il widget. Changelog Se tocchi nello spazio vuoto del widget, l’app viene aperta automaticamente. Dopo l’annuncio della versione 2.0, ci siamo presi un po’ di tempo per migliorare alcuni dettagli. Cosa significa? Piccoli miglioramenti e risoluzione di problemi, incluse correzioni all’accessibilità ...

Your Phone di Microsoft si aggiorna : adesso si può vedere lo stato della batteria - ma c’è dell’altro : Sembrerebbe che Microsoft abbia finalmente deciso di potenziare un’applicazione dal concetto interessante, ma la cui messa in pratica è stata finora ignorabile. L’app Your Phone è di fatti disponibile da più di un anno, ma la sua utilità si sta rilevando soltanto di recente grazie ad alcune aggiunte e ad altre che verranno integrate in […] L'articolo Your Phone di Microsoft si aggiorna: adesso si può vedere lo stato della ...