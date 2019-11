Ambiente | Costa | “Da gennaio nasce la Direzione ad hoc sull’economia circolare”

Manovra - Costa : “11 miliardi in 3 anni per l’Ambiente” : “Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimi tre anni investimenti green per 11 miliardi”. Così il ministro dell’ambienteSergio Costa nel corso di un Forum ANSA, riferendosi alla Manovra approvata. L'articolo Manovra, Costa: “11 miliardi in 3 anni per l’ambiente” sembra essere il primo su Meteo Web.

Ambiente - Costa : “Per la Valle del Sacco è una giornata storica” : “La Valle del Sacco è il terzo sito più inquinato d’Italia. Oggi, grazie a un lavoro molto determinato e meticoloso, sono stati avviati i lavori per la bonifica: un cronoprogramma con interventi a breve, medio e lungo termine per mettere fine a questa pagina triste per il nostro Paese, in cui troppe aree soffrono ancora per le bonifiche mancate o in ritardo”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ...

Ministro dell'Ambiente Costa a Pescasseroli : " I Parchi diventino punto riferimento : L'Aquila - "Abbiamo stanziato per la prima volta nella storia dei Parchi nazionali oltre 85 milioni di euro. Lo abbiamo fatto perché questi Parchi nazionali devono diventare i punti di riferimento di un diverso modo di concepire la tutela della natura, che coniughi il green, ma anche turismo ecocompatibile e la stessa tutela, che è la cosa più importante". Così il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a ...

Ambiente - Costa : “Tutti gli orsi sono un bene prezioso” : “Tutti gli orsi sono un bene prezioso. Qui c’è l’orso marsicano, ma tutti gli orsi sono un bene prezioso. Poi in questo caso non posso non ricordare Papillon, l’orso nel Trentino che speriamo vada presto in letargo in modo tale che nessuno possa inutilmente abbatterlo”. Lo ha detto il Ministro Sergio Costa oggi a Pescasseroli. L'articolo Ambiente, Costa: “Tutti gli orsi sono un bene prezioso” sembra ...

Decreto Ambiente - Costa : “450 milioni per il primo passo del Green new deal” : “E’ stato appena approvato il Decreto clima. E’ un risultato importante per il Paese. Uno dei primi decreti di questo governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha commentato l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incontrando i giornalisti fuori Palazzo Chigi. Il provvedimento, sottolinea il ministro, “inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un ...

Fridays for future - Potito Ruggiero mini Iena mette alle strette il ministro dell'Ambiente Costa : Il giovanissimi protagonista della protesta solitaria Stornarella nel Foggiano, inviato della trasmissione di Italia 1 in onda giovedì 3 ottobre

Ambiente - Costa sul dl impresa : “C’è l’intesa su End of Waste” : “L’intesa raggiunta dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo sulla norma end of waste è una notizia bellissima, che un’intera filiera di aziende italiane leader nella tecnologia green stava aspettando da troppo tempo”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa ricordando che “dopo averci provato molte volte, finalmente abbiamo trovato l’accordo che sblocca l’end of waste, cioè il ...

Ddl Ambiente in commissione Affari costituzionali - Costa : “Sono felice - è il centro della politica nazionale e internazionale” : “Sono davvero felice che sia stato incardinato oggi al Senato, in commissione Affari costituzionali, il disegno di legge del senatore M5s Gianluca Perilli che inserirà la tutela dell’Ambiente nella Costituzione“. Parola del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento all’avvio dell’iter riguardante la proposta di legge che inserisce nell’ articolo 9 della Costituzione la tutela dell’Ambiente, della ...