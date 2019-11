Maltempo | l’esperto | “Italia sempre più a rischio frane In 18 anni le vittime sono

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) “Con l’aumento dell’intensita’ delle piogge il nostro paese e’ ancora piu’ aidrogeologico”. E’ quanto riferito all’AGI da Fausto Guzzetti, direttore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr (Cnr-Irpi). Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. “Gli eventi a maggior impatto, quelli con un indice di mortalita’ molto alto,diminuiti. Mentre – riferisce Guzzetti – gli eventi a minor impatto, quelli che causano pochi morti,rimasti costanti nel tempo. Questa la dice lunga su quanto il nostro paese abbia fatto poco per mettere in sicurezza il territorio e per informare la popolazione“. Considerando la serie storica 2000-2018 hanno perso la vita in totale 438 persone, 23 di media annua. ...