L’ “ironico” capo ultrà del Verona | “Balotelli non è del tutto italiano E anche noi

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Mica solo “ironica”. Oggi apprendiamo che la tifoseria del“dissacrante”, ed ha una “cultura identitaria”. Prendono in giro tutti, loro: “il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo facciamo con istinti politici o razzisti”. Luca Castellini,deled esponente di Forza Nuova, anzi ci tiene a sottolineare che “noi abbiamo un ‘negro’ in squadra, ha segnato ieri e tuttaha applaudito”. Negro, proprio così. “Quella di Balotelli è una pagliacciata”, dice intervistato dalla radio veneta Radio Cafè. E poi Balotelli “ha la cittadinanza italiana, ma non è del. Ha sentito quei cori soltanto nella sua testa”. Poiché ci tiene molto, Castellini, alla libertà di espressione, sottolinea ...

