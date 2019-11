Everton | infortunio André Gomes | l’esito degli esami dopo il terribile fallo del coreano

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il giocatore dell’è stato sottoposto adaccurati che hanno evidenziato la frattura scomposta della caviglia destra Le terribili immagini dell’occorso addurante-Tottenham hanno fatto rapidamente il giro del web, evidenziando sia il dolore provato dal giocatore dei Toffees sia il pianto delSon, autore del. AFP/LaPresse Nella serata di ieri, il portoghese è stato sottoposto adstrumentali che hanno evidenziato la frattura scomposta della caviglia destra. A riportalo è il sito dell’tramite una nota: “l’Football Club può confermare che Andresarà operato lunedì 4 novembre,aver subito unalla caviglia nel match contro il Tottenham Hotspur. Andre è stato trasportato fuori dal campo durante il secondo tempo del match, per andare direttamente ...

