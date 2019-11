De Laurentiis | «VAR? Serve il challenge per gli allenatori»

Giornale : De Laurentiis e Ancelotti si mettano d’accordo se il var va consultato : Elia Pagnoni sul Giornale coglie una contraddizione sugli interventi del presidente De Laurentiis e l’allenatore Carlo Ancelotti sull’episodio controverso del fallo su Llorente in Napoli-Atalanta. il presidente accusa l’arbitro di non aver nemmeno riguardato l’azione al video, Ancelotti si lamenta perché ormai «siamo arbitrati dagli uomini in cabina». Ma allora mettiamoci d’accordo: da una parte si invoca l’intervento della moviola, ...

Damascelli : sul mistero buffo del Var - De Laurentiis annuncia la caccia all’uomo su Nicchi e Rizzoli : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle partite giocate nel turno infrasettimanale. Giudizio impietoso quello che dà sulla Juventus. La squadra sbaglia completamente la partita e si salva solo all’ultimo secondo con il rigore firmato da Ronaldo. I bianconeri hanno fatto l’impossibile per essere ricoperti di fischi, scrive. “Sarri è il fratello moscio dell’allenatore fumante, in tutti i sensi, visto a Napoli e a Londra, non ...

Serie A - sul Var ha ragione De Laurentiis : non servono arbitri perfetti - solo meno presuntuosi : Il Napoli pareggia con l’Atalanta in un mare di polemiche, la Juve batte il Genoa sospinta da un paio di decisioni più che favorevoli, la Roma stravince contro l’Udinese nonostante un putiferio arbitrale. Almeno quattro episodi decisivi per la giornata (per il campionato sarebbe un’esagerazione, ma certo la vittoria in extremis dei bianconeri e lo stop degli azzurri peseranno anche alla fine). E nessuno che va a controllare, rivedere, accertarsi ...