Campi Flegrei | “possibilità di flussi piroclastici fino a Posillipo | colate di fango e

Supervulcano Campi Flegrei - la ricostruzione in 3D : ecco dove possono aprirsi nuove bocche : Ricostruita in 3D la struttura sepolta del Supervulcano dei Campi Flegrei: ha identificato la configurazione del vulcano Solfatara, caratterizzata da una forma a imbuto che favorisce l'accumulo...

Vulcani : studio INGV ricostruisce in 3D la struttura sepolta dei Campi Flegrei : Un’immagine tridimensionale differenzia per la prima volta le strutture sepolte del settore più attivo dei Campi Flegrei, ricostruendo la configurazione profonda del vulcano Solfatara, caratterizzata da una forma a “imbuto” che favorisce l’accumulo di fluidi, e quella delle altre zone di emissioni idrotermali limitrofe, quali Pisciarelli e Agnano. È questo il risultato di uno studio condotto dai ricercatori dell’Osservatorio Vesuviano ...

Eruzione Vesuvio e Campi Flegrei - scienziati sui piani di evacuazione : “Trasferire gli abitanti dalla zona rossa” : I piani di evacuazione contro il rischio di Eruzione del Vesuvio e dei Campi Flegrei vanno trasformati in progetti di allontanamento volontario e incentivato degli abitanti: un trasferimento preventivo e progressivo verso i paesi interni della Campania, svuotati dal crollo demografico e comunque collegati alla città da nuove infrastrutture, come la ferrovia ad alta velocità Napoli-Bari. È la proposta di un gruppo di scienziati, tra i quali ...

Svelati i segreti dei Campi Flegrei : individuate le regioni interne più attive : individuate le regioni interne più attive dei Campi Flegrei mediante l’integrazione di indagini geofisiche, della sismicità e delle deformazioni del suolo dell’area telerilevata. A mettere in luce le parti più attive del supervulcano flegreo, situato ad occidente dell’area urbana napoletana, uno studio condotto dall’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irea), dall’Osservatorio ...

Campi Flegrei evacuati : terminate le prove della Protezione Civile : Si è concluso nel primo pomeriggio il test simulato di evacuazione per il rischio vulcanico nei Campi Flegrei, denominato ExeFlegrei 2019. L’iter di allarme che ha fatto scattare stamattina l’operazione di evacuazione è stato seguito per intero, tale da consentire ai responsabili della Protezione Civile di capire le situazioni di criticità. “Sono soddisfatto di come sia andata, e sono fiducioso di una maggiore partecipazione ...

Campi Flegrei - al via l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico : A partire da domani, mercoledì 16, fino a domenica 20 ottobre il personale Anas della Struttura territoriale Campania, con la presenza del responsabile della Struttura, Nicola Montesano e del responsabile Area gestione rete Nicola Picariello, parteciperà all’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico, che si svolgerà a Napoli, nei territori dei Campi Flegrei, organizzata dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Regione Campania, con ...

La caldera dei Campi Flegrei : una lunga storia scritta nelle rocce : In un articolo di Mauro A. Di Vito, Sandro de Vita, Rosella Nave per INGVVulcani, gli autori parlano della lunga storia della caldera dei Campi Flegrei. Di seguito l’articolo. Una caldera è una struttura vulcanica che si forma quando, in seguito ad un’eruzione vulcanica, la camera magmatica si svuota in misura sufficiente da causare il collasso delle rocce sovrastanti. La caldera dei Campi Flegrei si sviluppa su un’area compresa tra il ...

Dai Campi Flegrei un nuovo modo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale : È una novità importante. Ed è significativo che venga da uno dei musei-parchi archeologici dotati di autonomia, il Parco dei Campi Flegrei. Per di più una realtà del Mezzogiorno. Si tratta della prima sperimentazione di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione di alcuni siti-monumenti che fanno parte del Parco, che, com’è noto, ha una complessa articolazione territoriale comprensiva di ...

Campi Flegrei : esercitazione nazionale sul rischio vulcanico : Si è svolta questa mattina, presso la Sede della Giunta Regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019” che si terrà nei territori dei Campi Flegrei dal 16 al 20 ottobre. L’esercitazione, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della “zona rossa” dei Campi Flegrei e la Prefettura di ...

Rischio vulcanico - Campi Flegrei : dai “segni premonitori” all’evacuazione di Napoli - dal 16 ottobre l’esercitazione “Exe Flegrei 2019” : Prenderà il via mercoledì 16 ottobre – e proseguirà fino a domenica 20 – l’esercitazione nazionale sul Rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA); ...

Terremoto Napoli - scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. E’ stata avvertita a Pozzuoli, ma anche, come scrive il Mattino, in quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa, secondo quanto rilevato dall’Ingv, si è verificata poco dopo le ore 7 a una profondità di 2 km. L'articolo Terremoto Napoli, scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei proviene da Il Fatto Quotidiano.