Buso sul Napoli | ”Con il 4-2-4 costruisce molto in fase offensiva | ma subisce molti gol”

Sardegna - il governatore leghista Solinas indagato per aBuso d’ufficio dopo aver nominato consulenti due fedelissimi : Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas è indagato dalla Procura di Cagliari per abuso d’ufficio. A riportare la notizia è il quotidiano l’Unione Sarda. Le indagini riguardano la nomina dei due consulenti che il governatore sardo-leghista ha voluto nel suo staff a partire dalla scorso giugno. Si tratta del geometra Franco Magi e del perito tecnico Christian Stevelli, militanti del Partito Sardo d’Azione e ...

La difesa di Cellino : “ABuso inesistente. E’ un processo fatto sull’uomo” : “L’abuso edilizio è inesistente. Lo stadio non è privato, ma del Comune. I beni sono del Comune e non c’è colpa né dolo né ci sono reati. E’ un processo fatto sull’uomo Cellino” E’ una parte dell’arringa dell’avvocato Cocco, difensore di Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari calcio. Le sue parole sono arrivate durante il processo per presunti illeciti nella realizzazione dello stadio Is ...

Torino - pm accusato di aBuso d’ufficio : “Vacanze gratis in un hotel di lusso sul lago su richiesta di un finanziere condannato” : “Come si chiama quando tu vai a gratis in un hotel con dodici persone per quattro notti a Pasqua del 2016? Come si chiama quel reato lì?”. Se lo chiedeva al telefono un avvocato, impegnato nella gestione di quell’albergo in riva al lago d’Orta, commentando la notizia dell’inchiesta sull’ex sostituto procuratore di Torino, Andrea Padalino, accusato di abuso d’ufficio dai pm di Milano. A loro la procura torinese ha inviato alcuni atti ...