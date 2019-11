Migranti | sbarcano la Asso 30 e la Alan Kurdi | più di 230 persone arrivate a Pozzallo e

Alan Kurdi - la nave della ong tedesca nel porto di Taranto : sbarcano 88 Migranti "in buone condizioni" : La Alan Kurdi è attraccata domenica mattina nel porto di Taranto. La nave della ong tedesca Sea Eye ha a bordo 88 migranti, una cinquantina circa è già scesa nel giro di un'ora dall'ormeggio dell'unità. Le condizioni dei migranti a bordo sono state definite generalmente buone dall'assessore ai Servi

I Migranti sbarcano a Pozzallo - due bimbi piccoli i primi a sbarcare : Due bambini piccolissimi, di due e dieci mesi, uno in braccio al medico del porto di Pozzallo. Sono scesi dalla "Ocean Viking" per primi, seguiti dalle donne, le madri e due donne incinta. Finisce dopo dodici giorni in mare l'odissea per i migranti soccorsi davanti alle coste libiche. La soluzione si e' sbloccata dopo che Francia e Germania hanno accettato di accogliere 70 dei salvati. I due bambini hanno delle broncopatie, delle difficolta' ...

Ocean Viking - il Viminale si piega alla Ong : sbarcano 104 Migranti. Salvini : "Inaccettabile affronto" : La questione migranti è sempre al centro del dibattito politico. Lo scontro tra maggioranza e opposizione non accenna a a diminuire, dopo la decisione che per i migranti a bordo della Ocean Viking è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Luciana Lamo

A Leuca sbarcano 50 Migranti : Fonte foto: Croce Rossa Italiana - Comitato LecceA Leuca sbarcano 50 migranti 1Sezione: Cronache Tag: migranti Luca Sablone A bordo dell'imbarcazione a vela vi erano 19 minorenni, di cui 18 non accompagnati. Fermati due presunti scafisti: al momento la loro posizione è al vaglio degli inquirenti A bordo dell'imbarcazione a vela vi erano ...

Salento - sbarcano 81 Migranti : molti sono curdi in fuga dalla guerra di Erdogan : A Otranto e Santa Maria di Leuca nottata si barchi: a bordo anche tre bambini. Gli stranieri erano in stato di ipotermia e stanchi a causa del lungo viaggio in mare durato diversi giorni

Salento - sbarcano 82 Migranti : ci sono due presunti scafisti : Luca Sablone Al vaglio delle forze dell'ordine le identità e nazionalità dei due presunti scafisti. A bordo anche 9 minori non accompagnati Continuano gli sbarchi nel Salento: ne sono avvenuti due questa notte quasi in contemporanea, e hanno portato al raggiungimento del suolo 82 migranti totali a Leuca e ad Otranto. Stando a quanto si apprende dalle informazioni disponibili, le condizioni di uomini, donne e bambini non desterebbero ...

Migranti - a Lampedusa sbarcano in 72 durante commemorazione strage del 3 ottobre 2013 : durante la commemorazione delle 366 persone morte in mare, al largo di Lampedusa, il 3 ottobre del 2013, altri 72 Migranti sono sbarcati sull'isola. Sono arrivati sotto la pioggia battente durante le celebrazioni di quel drammatico naufragio e sono stati soccorsi dalla Guardia costiera. L'hotspot dell'isola è sempre più sovraffollato.Continua a leggere

Esulta la Ocean Viking : 182 Migranti sbarcano a Messina. Tra loro anche un neonato : È giunta al porto di Messina la Ocean Viking, con 182 migranti, tra cui donne e bambini uno dei quali di solo 8 giorni, soccorsi nei giorni scorsi davanti alle coste libiche. La nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere ha attraccato sulla banchina del Molo Norimberga dove è stata allestita la macchina dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura. I primi a sbarcare sono stati i bambini accompagnati dalle ...

La Ocean Viking entra in porto : 182 Migranti sbarcano a Messina : Mauro Indelicato La nave dell'Ong francese Sos Mediterranée arriva a Messina nelle prime ore del mattino, dopo il via libera di domenica sera da parte del governo italiano. Ma sono tante le incognite politiche che accompagnano l'approdo dei 182 migranti a bordo Sono approdati a Messina nelle prime ore del mattino i 182 migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che nella giornata di domenica ottiene il via ...

Migranti - arrivata a Messina la Ocean Viking : sbarcano 182 persone : La nave Ocean Viking, con a bordo 182 Migranti, è arrivata al porto di Messina: le persone che si trovano sulla nave, tra cui anche una neonata di soli otto giorni, sbarcheranno al molo Norimberga e poi verranno accompagnati nell'hotspot di Bisconte. La decisione di far sbarcare i Migranti a Messina è stata presa ieri dal Viminale.Continua a leggere

Migranti - in 27 sbarcano nella notte a Lampedusa : anche 8 bambini. E la Ocean Viking ne soccorre altri 36 : a bordo sono 218 : Ventisette solo nell’ultima notte. Oltre 220 due giorni fa, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Il numero di Migranti che nelle ultime settimane stanno arrivando sulle coste italiane è in aumento e mette in allarme il Viminale: sono 1435 quelli sbarcati da inizio settembre. E la maggior parte non arriva a bordo delle navi delle ong, o con quelle della Guardia costiera, ma lo fa autonomamente, con i cosiddetti ...

Lampedusa - sbarcano 102 Migranti. Sindacato polizia Sap : “Il sistema è in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...

Migranti - oltre 100 persone sbarcano a Lampedusa. Hotspot dell’isola al collasso : Nell’isola sono arrivati oltre un centinaio di Migranti. Il premier Conte vedrà il presidente francese Macron: fra i punti all’ordine del giorno anche la situazione in Libia

Migranti - 102 sbarcano a a Lampedusa : tra loro 48 donne e 6 bimbi : Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: è appena arrivata nel porto dell'isola l'imbarcazione avvistata, con un centinaio di persone a bordo, al largo dell'isola siciliana. La barca...