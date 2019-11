Coppia cacciata dalla nave da crociera perché “fa sesso troppo rumoroso” | “Ci hanno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Unadi turisti tedeschi è statadaMein Schiff 5 della compagnia Tui a bordo della quale avrebbe dovuto trascorrere una vacanza ai Caraibiha fattorumorosamente. È stata la stessa, che ora ha fatto causa alla compagnia, a raccontare la disavventura vissuta lo scorso aprile ai quotidiani, come riferisce il Daily Mail. I due erano al primo giorno di vacanza quando, la sera, si è lasciata andare alla passione, dimenticando di chiudere la portafinestra del balcone della loro stanza: così i vicini di stanzasentito le loro grida e, esasperati,avvertito il personale di bordo. “Abbiamo fattoad alto volume e dopo abbiamo avuto una discussione – ha raccontato la– Non abbiamo rotto nulla, non c’era violenza. Eraconsensuale”. Poco dopo è arrivato un membro del personale a bussare alla ...

