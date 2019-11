Silvia Toffanin | la surreale intervista a Celentano | pubblico diviso

Adriano Celentano spiazza Silvia Toffanin : “Sono peggio di così” : Silvia Toffanin spiazzata da una dichiarazione di Adriano Celentano a Verissimo Adriano Celentano è stato ospite a Verissimo. O meglio, Silvia Toffanin è entrata nel “quartier generale” del “Molleggiato” e tra una pausa e l’altra delle riprese, ha avuto modo di fare alcune domande al cantante, che tornerà con Adrian da giovedì 7 novembre su Canale5. La Toffanin è rimasta spiazzata dallo showman per via di una ...

Verissimo - Melissa Satta si confessa da Silvia Toffanin : il dolore e la verità sulla crisi con Boateng : “Un momento di distacco può servire per riordinare le idee", dice Melissa Satta a Verissimo. "La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti". L'ex velina racconta a Silvia Toffanin le sue emozioni più nascoste: "La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È

Verissimo - incursione di Silvia Toffanin nello show di Adriano Celentano : Mediaset vuota il sacco : Sabato 2 novembre Silvia Toffanin incontra Adriano Celentano. Verissimo farà una intrusione di durante le prove di Adrian. Adrian, attesissima trasmissione di Celentano che torna dopo un anno su Canale 5. Il Molleggiato, dopo il flop della scorsa stagione, si affida a Maria De Filippi, spera che

Ilary Blasi - auguri social a Silvia Toffanin : «Prima letterine - poi donne ma soprattutto amiche» : Silvia Toffanin compie 40 anni e l’amica Ilary Blasi le dedica un post di auguri su Instagram. In occasione del compleanno della conduttrice di Verissimo, la collega e amica, nonché moglie di Francesco Totti, ha deciso di omaggiarla con un post che sottolinea l’amicizia di lunghissima durata. «Prima letterine, poi donne ma soprattutto amiche… tanti auguri Sì», ha scritto Ilary Blasi nella didascalia di un selfie scattato ...

Francesco Arca scoppia in lacrime a Verissimo : «È un pugno allo stomaco…». Silvia Toffanin si commuove : Francesco Arca in lacrime a Verissimo: «È un pugno allo stomaco…». Silvia Toffanin si commuove. L’attore dell’Isola di Pietro – oggi ospite del salotto di Canale 5 – è stato protagonista di un momento molto tenero. Silvia Toffanin lancia un video dedicato alla vita professionale e privata di Francesco Arca. Il filmato si conclude con le immagini dei due figli, Maria Sole e Brando, nati dall’amore con la ...

Verissimo - il toccante messaggio di Ilary Blasi a Silvia Toffanin per il 40esimo compleanno : Ilary Blasi scrive a Silvia Toffanin. Ieri 26 ottobre 2019, Silvia Toffanin ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Tanti i messaggi di auguri per la conduttrice di Verissimo. Tra questi è spiccato quello di Ilary Blasi che è legata alla compagna di Pier Silvio Berlusconi da un rapporto speciale che d

Ilary Blasi - il messaggio commovente per Silvia Toffanin : “Prima letterine - poi donne” : Silvia Toffanin compie 40 anni e non manca la dedica autentica da parte della sua cara amica Ilary Blasi, che in un post su Instagram celebra il loro rapporto e tutte le esperienze vissute insieme. Del resto, le due conduttrici di strada ne hanno fatta da quando sono apparse per la prima volta davanti agli occhi dei telespettatori del piccolo schermo. Oggi Silvia e Ilary sono due delle protagoniste più amate e apprezzate della televisione ...

Verissimo - Francesco Acra in lacrime per i figli : il momento in cui crolla da Silvia Toffanin : Attimi di grande commozione a Verissimo per Francesco Acra. Da Silvia Toffanin, su Canale 5, l'attore lanciato da Uomini e Donne è scoppiato in lacrime per alcuni video confezionati dalla redazione del programma, nei quali veniva ripercorsa la sua carriera con qualche incursione nella sua vita priva

Verissimo - Virginia Raffaele a Silvia Toffanin : “Mi metti in difficoltà” : Verissimo, Virginia Raffaele in difficoltà per una richiesta di Silvia Toffanin Virginia Raffaele è stata la prima ospite della puntata di oggi di Verissimo e si è raccontata a 360 gradi tra carriera, vita privata e nuovi progetti. Virginia, com’è noto, è famosa per le sue straordinarie imitazioni di artisti amatissimi che l’hanno resa famosa in tv. E a proposito di imitazioni, Silvia Toffanin ha chiesto alla Raffaele di farle ...