Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) “Hounoal: ora, non sarà facile liberarsi di me”, a rivelarlo è statodurante la prima tappa del “il folle in Tour”, tenutasi a Roma. Dal palco, l’artista ha confessato di aver subito un’operazione alma di stare bene. Come riporta l’Agi, durante la serataha dichiarato: “Per non farmi mancare un’estensione della mia energia mi sono fatto mettere anche unoe adesso il, il sangue ha ripreso a circolare bene e io sono ancora in circolo e sarà molto dura liberarvi di me”.Un concerto ricco di colpi di scena. “Basta con questi cellulari, mettete l’anima, la memoria e non queste c*****e. Siete venuti qui pero per cosa?”, ha detto dopo un’ora di live l’artista, rimproverando ...

eloisagiambalvo : Renato Zero porta la sua 'follia' sul palco: trionfo per la prima di 'Zero il folle in tour' - Tgcom24 - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Renato Zero: 'Ho messo uno stent al cuore: ora batte benissimo. Non vi libererete facilmente di me' - enr_gav : RT @HuffPostItalia: Renato Zero: 'Ho messo uno stent al cuore: ora batte benissimo. Non vi libererete facilmente di me' -