MotoGp – Caduta Marquez | il dottor Charte realista | “contusioni importanti | sta in una

Fonte : sportfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Ilfa chiarezza sulle condizioni di Marcdopo lo spaventoso volo nelle qualifiche del Gp della Malesia Un brutto highside ha messo fuori dai giochi Marcnelle qualifiche del Gp della Malesia. Il pilota della Honda è stato sparato in aria dalla su a moto mentre tentava di inseguire Fabio Quartararo per la pole position, procurandosi qualche acciacco fisico. Nonostante in conferenza stampaabbia dichiarato di star bene, ilè stato più sincero esulle sue condizioni: “sta in una fase di notevole dolore, con delle contusioni, è stato colpito di fatto su entrambe le gambe, in particolar modo ha delle piccole lesioni sulla rotula, ha anche contusioni alle braccia, abbiamo applicato una serie di antidolorifici e abbiamo programmato una crioterapia, domani mattina vedremo come sono andate le cure“, ha ...

SkySportMotoGP : ?? #Quartararo firma la POLE POSITION ? ? Brutta caduta per #Marquez ? I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? Altra giornata amara per @lorenzo99 ? Caduta nelle #FP4 ?? Il video #SkyMotori #MotoGP #MalaysianGP #GiroMatto - SkySportMotoGP : ?? Miglior tempo per #Morbidelli nelle #FP4 ???? Tris di italiani davanti ? Caduta per @lorenzo99 ? Qualifiche LIVE… -