Le prime parole di Giorgio Tirabassi dopo l' infarto | Sto bene e in buone mani

MotoGp – Quartararo euforico - Vinales soddisfatto e Morbidelli glaciale : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Sepang : Quartararo esplosivo dopo la quinta pole stagionale, soddisfatto anche Vinales, Morbidelli serissimo: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp della Malesia La Yamaha detta legge sul circuito di Sepang. Nel Gp di casa del team Petronas è Fabio Quartararo a prendersi un’altra fantastica pole position, beffando sul finale Maverick Vinales. Prima fila tutta Yamaha, con Morbidelli terzo, davanti a Miller e Crutchlow. Sesto invece ...

Morte - troviamo le parole per esprimerla : a Belluno la rassegna “Passi e trapassi” : Si fanno festival su tutto, non poteva mancarne uno in tema con le ricorrenze di questi giorni: il festival sulla Morte, o meglio, “Passi e trapassi – rassegna culturale sui temi della Morte e del morire”, in programma a Belluno dal 2 al 10 novembre. La riflessione che attraverserà questa settima edizione riguarda le parole che ruotano intorno a un argomento che solitamente si preferisce aggirare o sottacere. parole che anche ...

Assolto Marco Carta - le sue prime parole : 'È come se mi svegliassi da un brutto sogno' : Il giudice di Milano Stefano Caramellino ha Assolto Marco Carta per non aver commesso il fatto. L'artista era stato accusato del furto di sei magliette dal costo di 1.200 euro alla Rinascente del capoluogo lombardo, lo scorso maggio. Il pm Nicola Rossato aveva chiesto una pena a otto mesi e quattrocento euro di multa. In aula, gli avvocati difensori Massimiliano Annetta e Simone Cirò Giordano avevano chiesto l'assoluzione piena, precisando che ...

Veronica Burchielli tronista - prime parole a UeD : frecciatina a Zarino? : Uomini e Donne, Veronica Burchielli è la nuova tronista: colpo di scena al Trono Classico Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne, un colpo di scena che forse in pochi si sarebbero mai aspettati. Di sicuro nessuno avrebbe mai immaginato di leggerlo nelle anticipazioni del Trono Classico di oggi. In studio durante […] L'articolo Veronica Burchielli tronista, prime parole a UeD: frecciatina a Zarino? proviene da Gossip e Tv.

Veronica Burchielli tronista - prime parole a UeD : frecciatina a Zarino : Uomini e Donne, Veronica Burchielli è la nuova tronista: colpo di scena al Trono Classico Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne, un colpo di scena che forse in pochi si sarebbero mai aspettati. Di sicuro nessuno avrebbe mai immaginato di leggerlo nelle anticipazioni del Trono Classico di oggi. In studio durante […] L'articolo Veronica Burchielli tronista, prime parole a UeD: frecciatina a Zarino proviene da Gossip e Tv.

Live non è la d'Urso - le prime parole di Marco Carta dopo l'assoluzione : "Questi mesi sono stati un vero incubo, oggi con la parola assoluzione ricomincio a respirare". Queste le prime parole di Marco Carta a Live - Non è la d'Urso, dopo l'assoluzione dall’accusa di furto delle magliette, avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. Il cantante sarà ospite in

Live – Non è la D’Urso - le prime parole di Marco Carta dopo l’assoluzione : Ha un lieto fine l’avventura di Marco Carta, assolto dal giudice di Milano solo poche ore fa. Sul cantante pendeva l’accusa di furto, in riferimento all’episodio accaduto lo scorso 31 maggio 2019 alla Rinascente di Milano. Ora che la vicenda si è conclusa, Carta è pronto a raccontare la sua verità davanti alle telecamere di Live – Non è la D’Urso. “Questi mesi sono stati un vero incubo, oggi con la parola ...

Marchisio - prime parole dopo la rapina : le amare dichiarazioni : Claudio Marchisio, le prime dichiarazioni dopo la rapina a mano armata subita: “Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto” dopo lo spavento della rapina subita a mano armata, Claudio Marchisio ha rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche, affidandosi ai suoi profili social. Un commento amaro […] L'articolo Marchisio, prime parole dopo la rapina: le amare dichiarazioni ...

MotoGp – prime sensazioni positive per Valentino Rossi in Australia : le parole del Dottore dopo le Fp2 : Valentino Rossi positivo dopo la prima giornata di prove in Australia: il Dottore al ‘sicuro’ in vista del maltempo previsto per domani E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp d’Australia di MotoGp: entrambe le sessioni hanno visto Vinales piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi ha vissuto due sessioni differenti concludendo al settimo posto nel ...

Pamela Camassa vince Amici Celebrities 2019 : le sue prime parole : Amici Celebrities, Pamela Camassa trionfa: “Dedico la vittoria a Filippo” Poco fa Michelle Hunziker ha dato l’annuncio tanto atteso stasera dai telespettatori di Canale 5: Pamela Camassa ha vinto Amici Celebrities. Difatti quest’ultima è stata la più votata dagli spettatori da casa con il 61%. Massimiliano Varrese si è quindi dovuto accontentare solo del secondo posto con il 39%. Ovviamente la felicità di Pamela Camassa è ...

VIDEO – Thiago Motta sulla panchina del Genoa - le prime parole in rossoblu : Il portale gianlucadimarzo.com ha raccolto le prime immagini dell’arrivo in albergo dell’ex centrocampista. Thiago Motta è stato scelto per succedere ad Andreazzoli dopo 8 giornate di campionato. “”Sei contento Thiago?”. “Molto!”. Parla pochissimo, come si poteva immaginare. Ma ha un sorriso largo così. È arrivato a Genova l’ex centrocampista, che Preziosi ha scelto come nuovo allenatore. ...

Temptation Island Vip - le prime parole di Gabriele Pippo e Silvia Tirado dopo la fine del reality : La seconda edizione di Temptation Island Vip è giunta al termine. Una delle coppie che più ha fatto parlare di sé durante la messa in onda della trasmissione è stata quella composta da Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e da Silvia Tirado. I due si sono fatti conoscere in ritardo rispetto agli altri concorrenti del reality, subentrando agli squalificati Ciro Petrone e Federica Caputo, ma hanno saputo regalare grandi emozioni al pubblico ...

Temptation Island Vip 2019 - le prime parole di Alex Belli e Delia Duran dopo il reality : Alex Belli e Delia Duran sono stati fra i protagonisti della seconda edizione di Temptation Island Vip 2019, il reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e appena conclusosi. Sbarcati all'Is Morus Relais ad avventura già iniziata, i due hanno deciso di terminare l'esperienza di gioco insieme, tornando a casa propria forti del grande sentimento d'amore che li unisce. Insomma, non sono bastate le parole di Mila Suarez al ...

Povia - prime parole dopo l’intervento : “Questo grande uomo mi ha salvato” : Povia, le prime parole dopo l’operazione: il cantante fa un ringraziamento speciale L’operazione è riuscita per Povia, che tre giorni fa annunciava su Instagram il suo ricovero in ospedale. Il cantante non era entrato nel dettaglio, ma aveva rivelato che il giorno dopo avrebbe subito un’intervento, per una cosa che con il passare del tempo […] L'articolo Povia, prime parole dopo l’intervento: “Questo grande ...