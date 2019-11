Inizia l’era Lagarde alla Bce sulla scia di Draghi Sullo sfondo rilancio Qe | sfide Usa e

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 2 novembre 2019)l'era di ChristineBce, la prima donna al timone, che prende ufficialmente oggi le redini dell'istituto di Francoforte succedendo a Mario. Otto anni che vedranno la francese impegnata nel suo nuovo ufficio nel grattacielo a Sonnemannstrasse, in un momento in cui, malgrado la tenuta dell'euro di frontecrisi finanziaria, gia' si addensano come nubi nere le preoccupazioni future a partire dbassa inflazione e dal rallentamento dell'economia, dalle tensioni transatlantiche sui dazi, fino ai rapporti con Pechino, senza escludere gli effetti causati dBrexit. Otto anni durante i quali la neo presidente della Bce dovra' cercare di tenere testa per far a fronte all'opposizione interna guidata dBundesbank e dagli olandesi, nel tentativo di mediare tra i falchi, fautori dell'ortodossia monetaria e le colombe.A tracciare la strada c'e' l'eredita ...