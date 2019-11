Formula 1 – Fuma la Ferrari di Leclerc nelle FP3! Problema al motore | Charles rischio

Fonte : sportfair

(Di sabato 2 novembre 2019)alperFP3 di Austin: il pilotafinisce fuori pista alla curva 19 e aspetta di conoscere l’eventuale penalità Il sabato di Austin si apre con una brutta notizia per la. All’inizio delle FP3ha riscontrato unalche lo ha fatto finire fuori pista alla curva 19. Una gran quantità di fumo è fuoriuscita dalladel pilota monegasco che ha dovuto abbandonare la terza sessione di prove libere con largo anticipo. In attesa di capire l’entità delalrischia di perdere diverse posizioni in griglia o addirittura di partire dal fondo in caso di sostituzione della power unit. P3 @bad luck shadow reappear.. pena pic.twitter.com/Cb4QxNrAVi — Ricardo Perez Pandelo (@DrPandeloF1) November 2, 2019 L'articolo1 –ladi ...