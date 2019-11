EMUI 10 beta con Android 10 continua a diffondersi | ora tocca a Huawei P Smart 2019

Stupisce la beta EMUI 10 per Huawei P30 Lite il 1 novembre in Italia - dettagli pacchetto : Gran bel modo di iniziare il mese di novembre con la beta EMUI 10 per Huawei P30 Lite appena resa disponibile per il download in Italia. Da qualche ora, infatti, il corposo firmware ha cominciato ad essere notificato agli utenti che hanno deciso di partecipare alla fase di testing dell'aggiornamento software, attraverso opportuno alert via OTA. La distribuzione, in realtà, Stupisce e non poco e per un semplice motivo. Solo lo scorso 29 ...

Un fiume in piena la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite : aggiornamento arrivato : C'è tempo fino al 4 novembre per aderire al programma beta di EMUI per Huawei Mate 20 Lite, che ha di recente aperto i battenti in Italia (come vi avevamo segnalato noi in questo articolo dedicato). Il fatto che il programma non sia stato chiuso non significa che il rilascio non abbia ancora avuto inizio: sono già diverse le testimonianze degli utenti italiani che stanno ricevendo sul proprio Huawei Mate 20 Lite (modello no brand Italia) ...

HONOR 20S da domani disponibile nel colore Orange e in Cina arriva EMUI 10 beta per HONOR 10 Lite : Dalla Cina arriva la notizia del lancio di una nuova colorazione Orange per HONOR 20S, smartphone presentato ufficialmente dal produttore all'inizio di settembre L'articolo HONOR 20S da domani disponibile nel colore Orange e in Cina arriva EMUI 10 beta per HONOR 10 Lite proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 beta con Android 10 è live per la serie Huawei Mate 20 - P30 e P Smart 2019 : Huawei rende disponibile la beta pubblica della EMUI 10 per i modelli Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20 Lite, Nova 5T, P Smart 2019 e altri L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 è live per la serie Huawei Mate 20, P30 e P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

Seconda fase della beta EMUI 10 su 8 smartphone Huawei : cosa sapere prima di aderire : L'annuncio è pubblico ed ufficiale e pure solo di poche ore fa: la beta EMUI 10 è disponibile per ben 8 nuovi smartphone Huawei. In questi giorni, sulle pagine di OM, sono state riportate importanti precisazioni sull'apertura al programma di test per device dal grande successo commerciale come il Huawei P30 Lite e il Mate 20 Lite. Ora dai canali social del brand giunge conferma assoluta del nuovo percorso senza limitazioni, a livello globale: ...

Avvistamenti per la beta EMUI 10 su Huawei P30 Lite da oggi 29 ottobre : L'attesa è stata lunga, ma da oggi 29 ottobre finalmente è possibile parlare del programma beta di EMUI 10 anche a bordo del cosiddetto Huawei P30 Lite. A distanza di pochissimi giorni dall'avvistamento dell'ultimo aggiornamento ufficiale per lo smartphone Android, come vi ho riportato con un articolo apposito, da questo martedì potremo controllare costantemente l'apposita app concepita dal produttore cinese, in modo tale da dare la nostra ...

EMUI 10 con Android 10 in versione beta arriva in Europa per Huawei P30 Lite : Dalla Germania arrivano buone notizie per i possessori di Huawei P30 Lite: il colosso cinese, infatti, ha dato il via al beta testing di EMUI 10 con Android 10 L'articolo EMUI 10 con Android 10 in versione beta arriva in Europa per Huawei P30 Lite proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro anche in Italia : Alcuni utenti Italiani iscritti al programma di beta testing hanno segnalato di avere ricevuto l'aggiornamento che porta EMUI 10 beta su Huawei Mate 20 Pro L'articolo EMUI 10 beta con Android 10 sbarca su Huawei Mate 20 Pro anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Gran diffusione della beta EMUI 10 sul Huawei Mate 20 Pro in Italia oggi 28 ottobre : Ottimo lunedì per i possessori di Huawei Mate 20 Pro: la beta EMUI 10 sta giungendo a bordo del top di gamma per un numero consistente di utenti che hanno dato adesione al programma sperimentale qualche tempo fa. Dopo una prima apparizione della notifica del pacchetto contenente la nuova interfaccia e Android 10 la scorsa settimana, il rilascio si è fatto più esteso. In particolare ora sono pure disponibili alcuni dettagli interessanti proprio ...

Sale a 23 il numero di device Huawei e Honor con EMUI 10 beta : lista fresca del 28 ottobre : Bisogna analizzare con grande attenzione, oggi 28 ottobre, la lista di smartphone Huawei e Honor che possiamo considerare compatibili con EMUI 10 in versione beta. Tra programmi già avviati ed altri ai nastri di partenza, come nel caso di Huawei Mate 20 Lite secondo le informazioni raccolte nei giorni scorsi, occorre fare un punto della situazione. In circostanze simili, infatti, il rischio di fare confusione è elevato, ragion per cui questo ...

Ecco quali smartphone Huawei e HONOR stanno ricevendo EMUI 10/Magic UI 3 beta con Android 10 : Vediamo quali modelli Huawei e HONOR hanno già ricevuto EMUI 10/Magic UI 3.0 beta e in quali mercati e quali invece sono ancora pazientemente in attesa. L'articolo Ecco quali smartphone Huawei e HONOR stanno ricevendo EMUI 10/Magic UI 3 beta con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Subito beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite - aderire al programma fino al 4 novembre : Bel modo di cominciare il weekend per chi aspetta da tempo la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite. Proprio in Italia il programma sperimentale è appena partito, solo a qualche ora di distanza rispetto a quanto accaduto in Europa nel pomeriggio di ieri 25 ottobre. Quali sono i primi dettagli disponibili sul pacchetto software di test? Proprio come un fulmine a ciel sereno, meno di 24 ore fa, il programma beta è stato appunto reso disponibile ...

Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10 - P30 Lite le patch di sicurezza di settembre : Huawei Mate 20 Lite assaggia Android 10 con la prima beta della EMUI 10, P30 Lite deve accontentarsi delle patch di sicurezza di settembre 2019. L'articolo Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10, P30 Lite le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Scossone EMUI 10 per Huawei Mate 20 Lite : la beta ai nastri di partenza dal 25 ottobre : Settimana ricca di spunti interessanti per i tanti utenti italiani che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite, considerando il fatto che oggi 25 ottobre sono trapelate alcune informazioni per certi versi sorprendenti, almeno dal punto di vista dei tempi. Dopo aver esaminato più da vicino l'ultima patch ufficiale distribuita dal produttore asiatico anche per gli utenti italiani, con un approfondimento focalizzato sulla batteria due ...