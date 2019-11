Decreti sicurezza - Pd attacca : "O ritiro o modifica" : Il PD comincia ad alzare la voce contro i Decreti sicurezza, perché è impensabile che dopo oltre due mesi di governo giallorosso il lascito di Matteo Salvini sia ancora lì. Ma il MoVimento 5 Stelle non sembra intenzionato a cedere e allora ancora una volta dovrà mediare Giuseppe Conte.Nei giorni scorsi Matteo Orfini, dalle pagine del Manifesto, aveva invitato il segretario del PD Nicola Zingaretti a pretendere di eliminare i Decreti di ...

Il Partito democratico chiederà la modifica dei Decreti sicurezza - “dopo mesi di bugie e attacchi” : "Dopo mesi di chiacchiere e bugie sono state rimesse al centro le politiche per la sicurezza. Ci sono le risorse per il riordino delle carriere, 48 milioni annui per gli straordinari delle forze di polizia, risorse per il rinnovo del contratto. Tutte richieste degli operatori della sicurezza che non venivano neanche ricevuti da Salvini, perché preferiva girare l'Italia per la sua propaganda": così Nicola Zingaretti annuncia che il governo si ...

Decreti sicurezza - Lamorgese : “Modifiche entro la fine dell’anno. Memorandum con la Libia? Decide il presidente del Consiglio Conte” : “I Decreti Sicurezza verranno rivisti seguendo le indicazioni fatte dal Quirinale. Le modifiche verranno apportate entro la fine dell’anno“. Ad annunciarlo, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell’audizione in commissione Antimafia. “Il Memorandum d’intesa con la Libia? È una scelta politica che spetta al presidente del Consiglio“. L'articolo Decreti Sicurezza, Lamorgese: ...

"Modifiche ai Decreti sicurezza entro l'anno". La ministra Lamorgese pronta a intervenire : “Penso di sì”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha risposto a margine dell’audizione in Commissione antimafia a chi gli chiedeva se i decreti sicurezza del governo gialloverde verranno modificati entro la fine dell’anno. “C’è stato un intervento del Capo dello Stato - ha detto il ministro - quindi noi certamente faremo delle modifiche” in modo da “rendere ...

Decreti sicurezza - Lamorgese : “Entro fine anno saranno modificati. Lotta alla mafia è priorità del governo” : Entro la fine del 2019 i Decreti sicurezza approvati dal precedente governo saranno modificati. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’audizione in Commissione Antimafia. “Sui Decreti sicurezza sicuramente c’è stato un intervento del capo dello Stato, quindi noi certamente in prima battuta faremo le modifiche per rendere conforme alle osservazioni che ...

Perché chiamarli Decreti Insicurezza : La conseguenza più immediata è l’aumento degli stranieri irregolari. A poco più di un anno dall’entrata in vigore - il 5 ottobre 2018 - del primo Decreto Sicurezza, convertito in legge a dicembre, seguito a giugno dal Decreto Sicurezza Bis, tramutato in legge ad agosto, il bilancio degli effetti non può che partire dalla crescita del numero degli “invisibili” in Italia. Poco meno di 640.000 a ...

Decreti sicurezza - Orfini e Pd e il piano "Forza Carola Rackete" : come smantelleranno le leggi di Salvini : Tutto pronto per l'assalto ai Decreti sicurezza targati Matteo Salvini. La sinistra del Pd guidata da Matteo Orfini, con la sponda di LeU, preme per lo smantellamento delle leggi su sbarchi e rimpatri, Luigi Di Maio e M5s frenano (sarebbe una imbarazzante ammissione di "colpevolezza", una manciata d

Il M5s non vuole proprio ripensarci sui Decreti sicurezza di Salvini : Il M5s non riesce a scrollarsi di dosso il peso politico dei decreti sicurezza votati quando era al governo con Matteo Salvini. E anche oggi, con Giuseppe Conte ancora a Palazzo Chigi ma sostenuto da una maggioranza di colore diverso, i grillini hanno fatto muro attorno ai “porti chiusi”. È successo

Caro Pd - che fine ha fatto la “discontinuità” sui Decreti sicurezza di Salvini? : L’opera di Tvboy Le Tre Grazie (foto: LaPresse/Andrea Panegrossi) Ce le ricordiamo, le priorità elencate dal segretario del Pd Nicola Zingaretti appena un paio di mesi fa, alla nascita del governo Conte-bis. C’erano, fra quelle, i decreti sicurezza di Matteo Salvini: la necessità di rivederli – quantomeno – alla luce delle osservazioni del presidente della Repubblica che aveva trovato “rilevanti criticità” in norme inutili o direttamente ...

Migranti : Fico - ‘su Decreti sicurezza partire da rilievi Colle’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Sui decreti sicurezza, anche al netto delle critiche che ho espresso negli ultimi mesi, partirei dalle indicazioni del presidente Mattarella. Per dei cambi si può partire da lì”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Cartabianca. L'articolo Migranti: Fico, ‘su decreti sicurezza partire da rilievi Colle’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Decreti sicurezza : intervenire subito è un atto di coerenza : Il cambio di governo e di maggioranza, avvenuto in maniera così repentina e inaspettata, ha acceso qualche speranza di cambiamento, in particolar modo tra chi opera nel sociale e soprattutto in tema di immigrazione, ambito, purtroppo sempre più spesso, oggetto di forte strumentalizzazione politica.L’ARCI, da molti anni impegnata nel campo dell’accoglienza dei rifugiati, dell’assistenza e della tutela dei diritti ...

Abolire i Decreti sicurezza : una battaglia civile e culturale : Messo alle spalle Salvini, serve una politica fondata sul protagonismo della società. Capace di interessarsi davvero agli invisibili Quei migranti integrati che il decreto Salvini costringe a essere irregolari " I decreti sicurezza di Matteo Salvini sono una mostruosità che crea fame e sfruttamento "

I Decreti sicurezza di Matteo Salvini sono una mostruosità che crea fame e sfruttamento : Con l’ossessione per la sicurezza queste leggi distruggono anche quello che si stava facendo per l’integrazione. Cosa aspetta il nuovo governo ad abolirli? Abolire i decreti sicurezza: una battaglia civile e culturale " Quei migranti integrati che il decreto Salvini costringe a essere irregolari " «Abbiamo paura, non vogliamo diventare clandestini»"

Milano - manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013 : “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i Decreti Sicurezza” : Un abbraccio di coperte dorate per ricordare i morti in mare. Oggi in piazza Duomo, a Milano, l’associazione Io accolgo ha riunito decine di persone per ricordare i 366 morti del 3 ottobre del 2013. Ma l’abbraccio, idealmente, è stato per tutte le 19mila vittime in mare degli ultimi anni. L'articolo Milano, manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013: “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti ...