Spagna | violentarono a turno una 14enne Pena ridotta  a 5 uomini | «La giovane era

Fonte : corriere

(Di venerdì 1 novembre 2019) Un tribunale di Barcellona ha riconosciuto cinquecolpevoli di abuso e non di stupro, su un'adolescente, riducendo la detenzione solo perché la vittima, sotto effetto di alcol e droga, era in stato confusionale. La legge spagnola lo consente e la gente scende in piazza

HuffPostItalia : Violentarono in branco una 14enne, ma per il giudice non fu stupro: 'vittima era incosciente'. Spagna sotto shock - Corriere : In 5 violentarono una 14enne, il giudice: «Non fu stupro, lei era incosciente». Polemiche in Spagna - MediasetTgcom24 : Spagna, violentarono in gruppo 14enne ma condanna non è per stupro: proteste #spagna -