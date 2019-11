Sea Eye | Alan Kurdi sbarcherà a Taranto Viminale | ricollocamenti migranti già decisi

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 1 novembre 2019) Sea Eye, assegnato porto sicuro aalla navecon a bordo 88, che verranno ridistribuiti in base all'accordo di Malta.

MediasetTgcom24 : Migranti, Sea Eye: 'La Alan Kurdi sta entrando in acque italiane' #migranti - Pholey_vn : RT @valy_s: Ad #AlanKurdi non è stato ancora assegnato un porto.. quindi la #ONG ha deciso di entrare in acque italiane. Questo Paese è una… - Doc5619 : RT @valy_s: Ad #AlanKurdi non è stato ancora assegnato un porto.. quindi la #ONG ha deciso di entrare in acque italiane. Questo Paese è una… -