Non ho sentito l' upgrade | Sei sordo | scontro di fuoco fra Sfera Ebbasta e Malika Ayane

Conte al Copasir : «Trump Non mi parlò mai di Russiagate - falsità sul tweet. Barr? Mai sentito» : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco prima delle ore 15.30 a San Macuto per presentarsi al Copasir. Tra i temi dell'incontro, le visite a Roma del procuratore Usa William Barr ed i suoi...

Figlio di Grillo indagato per stupro. La madre : Non ho sentito nulla : "Non ho sentito nulla. Dormivo". È quanto dichiarato da Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, il 19enne indagato con tre amici per il presunto stupro di una studentessa a Porto Cervo. La donna si è presentata in Procura a Tempio Pausania dove è stata sentita come persona informata sui fatti. Quest'estate, nella villetta di famiglia c'era anche lei. Ma "non mi sono accorta di nulla", ha affermato.\\I fatti contestati dalla ...

La madre di Ciro - il figlio di Grillo accusato di stupro : "Non ho sentito nulla. Dormivo" : La moglie di Beppe Grillo, Parvin Tadjk, madre di Ciro, il 19enne accusato con tre amici del presunto stupro di una studentessa di 19 anni quest’estate nella villa di famiglia a Porto Cervo, è comparsa ieri in Procura a Tempio Pausania (Sassari), convocata come persona informata dei fatti dal procuratore Gregorio Capasso. “Non ho sentito nulla. Dormivo”, ha dichiarato la donna, secondo quanto riporta Repubblica. La sera ...

Vieira : “Ho sentito i cori. Succede troppo spesso e Non deve essere così” : Il giocatore della Sampdoria Vieira, oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi giallorossi durante Sampdoria-Roma, ha parlato ai microfoni di A tutta rete, su Rai2. E’ apparso visibilmente provato dall’accaduto e quando gli è stato chiesto cosa fosse successo ha dichiarato: “Certo che ho sentito. Però non volevo parlare di questo. Succede troppo spesso e non deve essere così. Ma andiamo avanti”. In imbarazzo per la ...

Forse il sostegno dei calciatori turchi a Erdogan Non è così sentito : L'Europa libera s'indigna, il mondo libero s'indigna, l'umanità s'indigna. La guerra scatenata dai turchi contro i curdi sul confine con la Siria ci invia immagini terrificanti, con migliaia di civili in fuga, devastazioni, morti, distruzioni e, in parallelo, ci mostra sconvolge le manifestazioni di solidarietà al presidente Erdogan da parte di atleti turchi che ospitiamo nelle nostre squadre. Juventus e Roma Uno guarda i gesti dei ...

Amici Celebrities - Filippo Bisciglia piange (dopo l’ira delle scorse puntate). Sul palco il sosia di Riki - che Non aveva mai sentito parlare di Riki : Drastico cambiamento in casa per la quarta puntata di “Amici Celebrities”. Maria De Filippi ha ceduto il comando del talent show a Michelle Hunziker. Non è stato facile per lei raccogliere una eredità ingombrante, come quella di Maria De Filippi che ha dato il via ai giochi del talent in versione Vip sin dalla prima puntata. Si è avuto come l’impressione però che la bionda conduttrice svizzera fosse più una supplente in punta di piedi che ...

Carlo Freccero : “La mia RaiDue Non è in crisi : da Fazio mi aspetto l’8% e arriveranno novità importanti. Beppe Grillo? Non ho sentito lui né Salvini” : L’appuntamento alle 18 viene anticipato di un’ora, tra una riunione e l’altra Carlo Freccero risponde a tutte le nostre domande. Non si tira indietro, ha il tono sicuro di chi ne ha viste tante e la consapevolezza che il cambiamento in tv richiede tempo. “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. ...

Mafia : legale figli Borsellino - 'perché Giammanco Non è mai stato sentito dagli inquirenti?' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Ci siamo sempre chiesti come famiglia perché il procuratore Giammanco non venne mai sentito dagli i inquirenti". Così, nel suo intervento, l'avvocato Vincenzo Greco, legale della famiglia Borsellino, nel corso delle conclusioni delle parti civili nell'ambito del proce

Lettera a Greta di un Nonno risentito : “siamo noi vecchi a garantire alla tua generazione il benessere di oggi” : Domenico Francesco Richichi da Reggio Calabria ha inviato alla stampa una Lettera aperta indirizzata a Greta Thunberg, che ieri ha usato parole pesantissime al summit dell’ONU sul clima. Ecco il testo della Lettera del nonno calabrese: “Greta cara, ho un nipote che ha la tua stessa età, quindi potrei essere tuo nonno. A nome dei tuoi coetanei, tu accusi gli adulti di averti rubato i tuoi sogni, la tua infanzia il tuo futuro. Che ...

Lettera a Greta di un Nonno risentito : “siamo noi grandi a garantirvi il vostro presente di benessere” : Domenico Francesco Richichi da Reggio Calabria ha inviato alla stampa una Lettera aperta indirizzata a Greta Thunberg, che ieri ha usato parole pesantissime al summit dell’ONU sul clima. Ecco il testo della Lettera del nonno calabrese: “Greta cara, ho un nipote che ha la tua stessa età, quindi potrei essere tuo nonno. A nome dei tuoi coetanei, tu accusi gli adulti di averti rubato i tuoi sogni, la tua infanzia il tuo futuro. Che ...

Pippo Baudo : "Non mi sono mai sentito Napoleone. La D'Urso? Da giovane diceva 10 parole - ora 10 milioni" : “In tv i palinsesti sono tutti uguali”. Parola di Pippo Baudo che, con i suoi 83 anni e 60 di carriera, si racconta al Corriere della Sera e dice la sua sul piccolo schermo dei giorni nostri. Quando gli domandano quale sia il genere televisivo che proprio non sopporta, Baudo risponde deciso: Non sopporto più la cucina in tv, si mangia a tutte le ore e i programmi sono tutti uguali.Le cose non vanno meglio quando si ...

Il c.t. del ciclismo femminile sentito dalla Federciclo : “Non lo so se esiste il #Metoo nel ciclismo” : Dopo che la Federciclismo ha aperto un’indagine sul tema del #Metoo nel ciclismo a seguito dell’inchiesta condotta da Il Giornale, il c.t. delle donne Edoardo Salvoldi è stato sentito dal procuratore della Federciclo per capire. La Gazzetta dello Sport propone alcune domande a Salvodi dopo la sua audizione “Al procuratore ho detto che quando si parla di abusi, violenze, ricatti, violenza sessuale, non esiste niente, niente, e non mi ...

Franco Gabrielli : “Maglie della Polizia indossate da Salvini? Non mi sono mai sentito offeso” : Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha precisato di non essersi mai sentito "offeso" dal fatto che l'ex ministro dell'Interno indossasse magliette e giubbotti con il logo della Polizia, anche se, ha aggiunto che ne avrebbe fatto "volentieri a meno": "Contrariamente a chi ha sostenuto che si trattava di una forma di intimidazione, ho sempre sostenuto che il ministro dell'Interno non ha certo bisogno di indossare una maglietta per affermare il ...