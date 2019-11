LIVE Monfils-Shapovalov 2-6 2-6 | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | il canadese

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.47 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.45 Denisbatte Gael6-2 6-2 in un’ora esatta e giunge in semifinale a: si tratta della quarta in un 1000, dopo quelle in Canada, a Madrid e Miami quest’anno. Un match senza storia, in cui ilha dominato il francese, mai in partita: il pubblico resta deluso dalla prestazione del suo idolo, che era pronto a beffare Matteo Berrettini, uscito al secondo turno contro Jo-Wilfred Tsonga, mettendo a repentaglio la qualificazione alle Finals. Proprio il francese o Rafal Nadal sarà l’altro semifinalista: intanto, con la sconfitta odierna di Gael, Matteo Berrettini si qualifica per le ATP Finals, diventando il terzo italiano di sempre a riuscirsi dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti! L’Italia sogna! FINE ...

