L' action RPG Deadhaus Sonata potrebbe ricevere una demo questo dicembre

Vampyr : Il pluripremiato action RPG di DONTNOD è disponibile ora per Switch : Vampyr, l'action RPG dal forte comparto narrativo di DONTNOD Entertainment, è da oggi disponibile nei negozi anche nella versione per Nintendo Switch.In Vampyr seguirai il Dr Jonathan Reid, un famoso chirurgo specializzato nelle trasfusioni di sangue, che è appena tornato dalla Grande Guerra alla sua città natale, Londra, per scoprirsi diventato un vampiro. Essendo un uomo di logica e scienza, egli vedrà tutti i suoi dogmi e credi capovolti, ...

The Swords of Ditto è un action RPG ispirato a Zelda con grafica in stile cartoon e gameplay non lineare : The Swords of Ditto è un gioco di ruolo d'azione in stile The Legend of Zelda che offre singole avventure collegate fra loro dove le azioni compiute, i successi e i fallimenti nelle avventure di ciascun eroe influiscono su ciò che avverrà in seguito. Il gioco include armi, oggetti e adesivi, da spade e archi ad armi decisamente meno tradizionali, come il vinile Frisbee, la magica mazza da golf e il colossale piede dei cieli.

The King of Fighters ALLSTAR riunisce tutti i combattenti della saga SNK in un action RPG : The King of Fighters ALLSTAR è un gioco di ruolo d'azione a scorrimento laterale che include tutti i personaggi dell'intera saga di picchiaduro di SNK, da The King of Fighters '94 a The King of Fighters XIV. Il titolo di Netmarble punta sulla possibilità di collezionare oltre 200 personaggi originali del franchise con i quali potrete affrontare ondate di nemici, boss e squadre rivali, fino a costruire il miglior team di combattenti

L'action RPG Rune 2 ha una data di uscita : Dopo rinominazioni, il passaggio all'Epic Games Store e un rinvio, Human Head Studios ha annunciato che il suo action RPG Rune 2 uscirà il 12 novembre.Rune 2 inizia con i giocatori che dichiarano fedeltà a uno dei tre dei nordici, Odino, Thor o Hel, e ognuno conferirà poteri diversi e unici.Dopo questa decisione iniziale, partirete per una missione finalizzata a impedire a Loki di distruggere Midgard. Raccoglierete anche risorse, scoprirete ...

Ken il guerriero sbarca su Android con l'action RPG Fist of the north star : Fist of the north star è un RPG di azione che ripercorre la storia originale del manga di Ken il guerriero in cui bisognerà raccogliere i frammenti di monumenti in pietra per rievocare tutti i personaggi storici della saga. Il titolo di SEGA presenta una nuovissima grafica dei personaggi curata dell'artista del manga originale Tetsuo Hara e alcune delle scene più iconiche della serie riprodotte in computer grafica.