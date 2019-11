Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) “Era una donna speciale, una grandenon capita nella sua genialità”. Parole diall’HuffPost nel giorno del decennalescomparsa, aforista e scrittrice milaneseMerini. “Non era affatto, come molti sostenevano.era provocatoria, che è diverso, e lo faceva con le parole e con il suo corpo, ad esempio mostrandosi col seno nudo, ma non era mai fastidiosa e mai volgare. Lo faceva perché aveva sofferto molto, ma usava sempre grazia ed ironia. Aveva conosciuto e vissuto in prima persona i manicomi prima di Basaglia, dei posti mostruosi che erano delle vere e proprie prigioni in cui le persone erano legate ai letti e alle sedie. Detto sinceramente, all’inizio mi sono chiesta come sia sopravvissuta, ma poi ho capito che ci è riuscita grazie alla sua intelligenza, alla ...

bezzoneclaudio : RT @HuffPostItalia: Geniale Alda. Dacia Maraini a 10 anni dalla morte della poetessa 'scandalosa' - albertocaldana : 'Geniale Alda'. Dacia Maraini a 10 anni dalla morte della poetessa 'scandalosa' - HuffPostItalia : Geniale Alda. Dacia Maraini a 10 anni dalla morte della poetessa 'scandalosa' -