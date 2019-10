Vampire’s breakfast | il drink del Conte Dracula

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) «Immaginiamo di trovarci in un castello alle prime luci dell’alba, la nebbia che inghiottiva le mura piano piano si dirada. Si sentono alcuni rumori provenienti da un elegante salone dai divani rossi, ci affacciamo un po’ intimoriti e vediamo che, dietro a un bancone bar, c’è un uomo con un lungo mantello e dai canini sporgenti, che sta preparando qualche sorta di pozione con vistose bottiglie. Dopo aver agitato vigorosamente lo vediamo servirci un liquido color avorio in una coppa finemente decorata. Rum, latte di mandorla, cannella, amarene, vaniglia. Eccoci servito undirettamente dal!» Ha grande immaginazione Sabina Yausheva, bartender del Bar Julep dell’Hotel de la Ville di Roma, non solo nel raccontare storie ma soprattutto nell’arte creativa della mixology. È lei la barlady che ha creato questo cocktail perfetto per la notte di ...

ItaliaaTavola : Una proposta per Halloween Il Vampire's Breakfast di Yausheva -