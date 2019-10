Oroscopo del fine settimana dal 2 al 3 novembre | Cancro scintillante | agitazione per Toro

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) L'del weekend, di sabato 2 e domenica 3, è pronto a svelare che tipo di giornate saranno. Dopo unafrenetica e carica di impegni, per molti giungerà il tempo di rifiatare e ricaricare le pile. Molti, in partenza per il ponte novembrino, si ritroveranno a fare i conti una serie di vicende inaspettate. Tra pioggia, svaghi e uscite extra, si prospetta un weekend a dir poco indimenticabile. Qualcuno riceverà una telefonata o una visita di un parente, qualcun altro si sentirà giù di umore, altri ancora si ritroveranno al centro di un problema casalingo. Approfondiamo scoprendo le previsioni delper tutti i segni. Astrologia del weekend: i segni zodiacali da Ariete a Vergine Ariete - Sabato non si prospetta una giornata facile da affrontare, infatti la pressione si fa sentire. Attenzione agli sbalzi di temperatura, copritevi bene. In amore o in ...

