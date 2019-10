Assessorato Sociale | firmata delibera fondi Sla

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Roma – In relazione alle notizie divulgate in data odierna secondo le quali l’Amministrazione capitolina avrebbe bloccato idestinati alle persone affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì comunica di aver appena sottoscritto una proposta diper l’erogazione di tali. Il provvedimento che sarà a breve portato all’approvazione della Giunta Capitolina recepisce la normativa regionale che distribuisce idedicati all’assistenza socio-sanitaria delle persone affette da SLA, rappresentando quindi un sostegno economico importantissimo per loro e per le loro famiglie. “Siamo stanchi di queste notizie diffuse sulla pelle delle persone” dichiara l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì “Le forme di contributo in favore delle persone affette da SLA sono ...

