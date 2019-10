Speranze e paure dopo le dimissioni del premier libanese

Fonte : internazionale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Accettando le richieste di cambiamento dei manifestanti, Saad Hariri mette con le spalle al muro Hezbollah, che dovrà scegliere tra il male peggiore e i compromessi. Leggi

