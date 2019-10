Recitare sulle orme di King e Kubrick è riscoprire la paura

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sara Frisco Il protagonista di «Doctor Sleep» svela il suo rapporto con l'horror: «Shining mi ha ispirato» È una sfida quella che aspetta Ewan McGregor al cinema il 31 ottobre, quando sarà il protagonista di Doctor Sleep, dall'omonimo romanzo - seguito del famosissimo Shining - di Stephen. Produttori e protagonisti non vogliono che si parli di sequel del capolavoro diinterpretato da Jack Nicholson, ma di fatto lo è. L'attore scozzese, diretto da Mike Flanagan, interpreta la versione adulta di Danny, il bambino dal caschetto biondo che quarant'anni fa percorreva in triciclo i corridoi dell'Overlook Hotel e che aveva e continua ad avere un dono: lo shining, la luccicanza, ovvero il potere che gli permette di avere premonizioni. Sceglie di utilizzare le sue capacità una volta assunto in un ricovero per anziani. Si guadagna una reputazione fra gli ospiti della ...

