Migranti | Di Maio | “Memorandum con la Libia può essere modificato e migliorato | ma

Migranti : De Falco - 'Di Maio ha già fatto guai con M5S - ora lasci stare l'Italia' (2) : (Adnkronos) - "Qui - spiega De Falco -siamo nell'ambito del soccorso di naufraghi, lo ribadisco. Ed è bene che il governo Conte 2 si distingua dal Conte 1, perché altrimenti non cambia niente". E poi attacca ancora Di Maio, il suo ex capo politico: "Di Maio non può limitarsi a dire che la nave non d

Migranti : De Falco - 'Di Maio ha già fatto guai con M5S - ora lasci stare l'Italia' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Di Maio ha già fatto parecchi guai con il Movimento Cinque Stelle, ora lascia stare l'Italia...". A dirlo all'Adnkronos è il senatore Gregorio De Falco, ex M5S e ora al Gruppo Misto, commentando le parole del leader politico Luigi Di Maio che o

Migranti : Di Maio - ‘soluzione sono rimpatri non redistribuzione’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Per me la soluzione non è la redistribuzione, ma fare i rimpatri. Per quello servono accordi, e noi stiamo riducendo da due anni a quattro mesi i tempi per i rimpatri”. Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. “Con Tunisia, Marocco e Algeria gli accordi c’erano, ma non erano ratificati, e comunque le procedure per stabilire chi deve tornare indietro e chi puo’ restare vanno fatte ...

Migranti e rimpatri - botta e risposta Di Maio-Salvini - il grillino : 'Meglio che taccia' : Nei giorni scorsi Luigi Di Maio, da Ministro degli Esteri, ha presentato un decreto attraverso cui si riducono a quattro mesi i tempi per stabilire se un migrante deve essere rimpatriato, un fatto che ha vantato con grande orgoglio, ricordando come non si fosse mai fatto nulla in merito. Nella mattinata di domenica, invece, Matteo Salvini ha attaccato il nuovo governo rispetto al fatto che gli sbarchi non solo siano aumentati, ma evidenziando ...

Migranti - Di Maio attacca Salvini : taccia - con lui eravamo all'anno zero : «Salvini «taccia invece di fare propaganda». Di Maio risponde per le rime all'ex alleato di governo che sul tema dei Migranti attacca l'Esecutivo giallorosso con cui,...

Migranti : Di Maio - ‘su redistribuzione facciamo come Salvini’ : Terni, 6 ott. (AdnKronos) – “Sui ricollocamenti” dei Migranti “seguiamo il metodo” di Matteo Salvini “da ministro dell’Interno”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Giugno, maggio, nei 14 mesi di governo -ha aggiunto- ha redistribuito i Migranti che arrivavano in tutti centri che c’erano sul territorio nazionale. In questi casi è bene che si taccia ...

Migranti - Di Maio firma il decreto : «Rimpatri veloci in 13 paesi - ora le intese» : Ridurre all'osso i tempi di rimpatrio, «da due anni a quattro mesi» secondo Luigi Di Maio, per molti dei Migranti irregolari che arrivano in Italia senza avere i requisiti per lo...

Migranti - il decreto Di Maio sul tavolo Ue - ma la soluzione è lontana : Ci sarà anche il nuovo decreto presentato dai ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede sul tavolo della discussione tra i ministri degli Interni dell’Ue martedì prossimo a Lussemburgo. Ma la soluzione non è dietro l’angolo, come sempre quando si parla di Migranti. La stessa ministra degli Interni Luciana Lamorgese non canta vittoria, “la strada è lunga e difficile”, dice. Perchè per ...

Migranti - Di Maio-Bonafede : un decreto per i rimpatri in 4 mesi : Da due anni a quattro mesi: si accorceranno di molto i tempi per i rimpatri. Lo promette il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio

Di Maio e il nuovo decreto sui Migranti : «Così funzioneranno i rimpatri veloci» E Sala : mille clandestini via da Milano : Lo hanno firmato i ministri Di Maio (esteri) e Bonafede (giustizia). I tempi di allontanamento dall’Italia scendono da 2 anni a 4 mesi. Il meccanismo: in mancanza di prove specifiche di persecuzione, la domanda di asilo verrà respinta

Migranti - Di Maio firma decreto rimpatri. Gabrielli : «Servono intese paesi origine» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

Migranti - Di Maio firma decreto rimpatri. Gabrielli : «Servono intese paesi origine» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

Migranti - Di Maio firma decreto rimpatri : «Tempi ridotti a 4 mesi - 13 Paesi sicuri» : Un decreto che «non urla ma fa i fatti». Così il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla Farnesina il nuovo decreto interministeriale...

Di Maio interviene sulla questione Migranti : rimpatri in 4 mesi : Stamattina il ministro degli esteri Luigi Di Maio e quello della giustizia Alfonso Bonafede dalla Farnesina presenteranno un nuovo decreto ministeriale sulla questione migranti, e come decreto non avrà bisogno dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri. L’attuale ministro degli esteri e capo pentastellato dà qualche anticipazione in casa Del Debbio, a “Diritto e rovescio” su Rete 4. Il focus è sulle tempistiche, in quanto Di Maio ...