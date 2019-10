Manovra | Costa | “La plastic tax va rimodulata | ciò che è riciclabile non deve essere

Manovra - il ministro Costa : “11 miliardi di euro di investimenti ‘green’ in tre anni. Aspettativa è che crescano” : “Per la prima volta credo si sia guardato in modo diverso al mondo dell’ambiente perché si è strutturato per i prossimitre anni investimenti green per undici miliardi“. A dirlo, ospite dell’Ansa, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riferendosi al Documento programmatico di bilancio collegato alla Manovra. “Penso che in Italia si debbano creare le Zea, Zone economiche ambientali: sono i parchi, che producono ...

