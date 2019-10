Inter | Conte chiede rinforzi | a gennaio potrebbe arrivare Matic RUMORS

L’Inter è a corto d’ossigeno - Conte sempre più preoccupato : svolta sul mercato o addio sogni di gloria : I primi anticipi della 10^ giornata del campionato di Serie A hanno fornito già interessanti indicazioni anche per la zona scudetto, riscatto dell’Inter che ha vinto con qualche sofferenza sul campo del Brescia, 1-2 il risultato finale con le reti siglare di Lautaro Martinez e Lukaku poi l’autogol di Skriniar che ha riaperto solo parzialmente la sfida. In attesa della partita della Juventus contro il Bologna l’Inter si è ...

Pali e deviazioni. Conte batte Ancelotti. Inter vola - Napoli annaspa : Palla dentro o palla fuori. Conte guida la classifica, Ancelotti è sotto accusa. Il calcio è di una brutale semplicità. E sono sempre i risultati a determinare il giudizio sugli allenatori.Le ultime due partite del Napoli e dell'Inter rispettivamente contro Spal e Brescia ne sono una palese dimostrazione. Ancelotti ha giocato la carta Fabian Ruiz nel secondo tempo di Ferrara. Due le conclusioni pericolose dell'atleta azzurro: una deviata in ...

Brescia-Inter - probabili formazioni : Conte con Lautaro-Lukaku - Donnarumma dal 1' : BRESCIA INTER probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di questa sera tra Brescia-Inter. Nerazzurri a caccia di conferma dopo il deludente pareggio interno contro il Parma. Conte si affiderà ancora una volta al solito 3-5-2. In difesa spazio per Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo possibile conferma dal primo minuto […] L'articolo Brescia-Inter, probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, ...

Inter - Vidal fa l’occhiolino ai nerazzurri : “il salto di qualità l’ho fatto con Conte - con lui anni bellissimi” : Il centrocampista cileno continua a non trovare spazio nel Barcellona, una situazione che potrebbe fare al caso dell’Inter Arturo Vidal continua a rimanere ai margini del Barcellona, poca fiducia da parte di Valverde e molte panchine collezionate in stagione, che spingono il cileno sempre più lontano dalla Spagna. Gianluca Checchi/LaPresse L’obiettivo dell’ex Juve è quello di aumentare il proprio minutaggio, ma risulta ...

L'Inter fatica - ma vince : Lautaro-Lukako - Brescia ko. Conte - una notte da capolista : Una notte da capolista. L'Inter con i denti e con la rabbia stavolta sfrutta l'occasione che gli concede il calendario e si piazza in cima al campionato superando con un po' di fatica il Brescia per 2-1 con reti della coppia fissa Lautaro-Lukaku. Tre punti preziosi che fanno dimenticare il mezzo pas

Brescia-Inter - Conte difende ed elogia i suoi ragazzi : “hanno fatto una fatica incredibile - è la quarta partita in nove giorni” : Antonio Conte commenta la prestazione dell’Inter nell’anticipo della decima giornata di Serie A contro il Brescia: le parole del tecnico nerazzurro Vittoria sofferta questa sera per l’Inter nell’anticipo della decima giornata di Serie A: Lautaro e Lukaku hanno deciso il match, ma l’autorete di Skriniar ha messo paura ai nerazzurri che sul finale hanno ceduto al gioco del Brescia. “E’ la quarta ...

Brescia-Inter - Conte ancora polemico : “devo giocare sempre con gli stessi calciatori” : Successo per l’Inter nella gara di campionato contro il Brescia, la squadra di Antonio Conte si è portata momentaneamente in vetta alla classifica, ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “diventa difficile parlare della partita, giochiamo ogni due giorni con gli stessi calciatori, è stata la quarta partita in nove giorni, c’è poco da dire ai ragazzi, ...

Live Brescia-Inter 1-2 : Lautaro e Lukaku - Conte torna al primo posto : L?Inter soffre, ma vince 1-2 contro il Brescia sorpassando la Juventus in testa alla classifica, in attesa che i bianconeri di Maurizio Sarri scendano in campo contro il Genoa. Segnano Lautaro...

Brescia-Inter 1-2 - le pagelle dei nerazzurri : sempre Laukaku - Conte in testa per una notte : Si è appena concluso l'anticipo della decima giornata di Serie A allo stadio Rigamonti di Brescia tra Brescia ed Inter sul risultato finale di 1-2. nerazzurri in vantaggio dopo 23' con Lautaro Martinez, raddoppio al 63' di Lukaku, mentre le Rondinelle hanno provato a riaprirla con l'autorete di Skriniar al 76'. Un risultato che permette alla squadra di Antonio Conte di volare in testa alla classifica per una notte a 25 punti, a più due sulla ...

Live Brescia-Inter 0-2 : Lautaro e Lukaku - Conte vede il primo posto : E' dal girone di ritorno del campionato 200/2001 che il Brescia non batte l'Inter: quel giorno, il 29 aprile, ci pensò Roby Baggio su rigore a regalare i 3 punti alle Rondinelle. In...

LIVE Brescia-Inter 0-1 - Serie A in DIRETTA : Lautaro Martinez sblocca la contesa al Rigamonti - con un tiro dalla distanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Avvitamento di Gagliardini in area di rigore: il centrocampista però non trova lo spazio per colpire e fare male. Il suo colpo di testa, debole, termina a molti metri di distanza dalla porta difesa da Alfonso. 30′ Scocca la mezz’ora. 28′ Punizione per il Brescia in zona offensiva, con Mangraviti che prova non riesce a deviare nè verso la porta nè verso il centro ...

Brescia-Inter 0-0 live - Corini si gioca la panchina - la squadra di Conte alla ricerca della vetta : Brescia-Inter live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata. Il secondo match mette di fronte Brescia ed Inter, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e scudetto. La squadra di Antonio Conte è reduce dal deludente pareggio contro il Parma, solo 2-2 davanti al pubblico amico, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi momentaneamente in vetta in vista della partita ...

Artissima 26 : a Torino dal 1 al 3 novembre la fiera Internazionale di arte contemporanea : Riparte la manifestazione nel capoluogo piemontese Artissima 26 - la fiera d'arte contemporanea giunta alla sua ventiseiesima edizione che si svolgerà negli spazi dell'Oval. La fiera anche quest'anno propone appuntamenti di notevole importanza ed è visitabile dal 1 al 3 novembre, offre ai viaggiatori appassionati di arte contemporanea un focus sui nuovi punti di vista dei protagonisti dell'arte. La manifestazione che si svolge quest'anno offre ...

Google Interromperà a fine anno l’indicizzazione dei contenuti Flash : Google ha annunciato che a fine anno smetterà di indicizzare i siti che hanno al loro interno contenuti Flash. Flash, insomma, sarà bandito dai risultati delle ricerche. È la fine di un’era, quella che ha caratterizzato gli anni 2000, quando lo streaming audio e video avveniva quasi esclusivamente con Flash. Siti web e animazioni sono sono stati prodotti in Flash, in virtù della sua velocità e della fluidità delle immagini che ...