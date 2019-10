Tiso | situazione gestione differenziata a Roma è preoccupante

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019)– “Apprendiamo dell’ennesimo risultato amministrativo negativo per il Campidoglio. Stavolta, come riporta il rapporto Legambiente-Sole24ore, riguarda le tematiche ambientali e la raccolta, che staziona purtroppo su percentuali bassissime”. “Ciò che preoccupa maggiormente è proprio l’assenza di una programmazione precisa e strategie chiare per trovare soluzioni positive per quanto concerne la raccolta e la realizzazione dell’opportuna impiantistica. Nell’ambito delle sue competenze, Campidoglio e Regione stanno facendo troppo poco per far usciredall’emergenza rifiuti”. “Senza dimenticare, poi, ai continui cambi dei vertici di Ama e al fatto che per mesi è mancato l’assessore comunale competente: laè veramente critica, urgen un tavolo con tutte le istituzioni preposte”. Così, in una nota, ...

