Sarri | ' Il riposo a De Ligt e Bonucci in questo momento non glielo do'

(Di martedì 29 ottobre 2019) Oggi è vigilia di Juve - Genoa e Maurizio, come da consuetudine, ha presentato il match alla stampa parlando delle condizioni della sua squadra e della pericolosità degli ospiti. Il pareggio maturato a Lecce ha evidenziato qualche problema in fase realizzativa e Bernardeschi sembrerebbe il simbolo di questa difficoltà. Per il tecnico l'ex viola sta bene e non è stato l'unico a sbagliare. L'ex Napoli e Chelsea è contento dei progressi dei suoi uomini perché si sono abituati al nuovo modo di stare in campo anche se pensa che si possa ancora migliorare. Alcuni giocatori come Pjanic, Higuain e Bentancur sono usciti malconci dallo stadio Via del Mare. In merito il tecnico ha precisato che il bosniaco, pur non avendo riportato alcuna lesione, è preda di un affaticamento all'adduttore per cui difficilmente sarà tra i convocati. Anche il Pipita, dopo il colpo alla testa, rischia di ...

juventusfc : @Miralem_Pjanic @G_Higuain @douglascosta @GenoaCFC ?? Sarri: «Un turno di riposo sia a @bonucci_leo19 che a… - romeoagresti : @GoalItalia Sarri: 'i giocatori quando vengono 'spremuti' hanno tutti bisogno di riposo. In difesa, come ho detto r… - juventusfc : ?? #Sarri: «Con @Cristiano il confronto è continuo, ci parliamo spesso: anche per lui ogni tanto ci sarà bisogno di… -