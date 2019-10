Parma-Verona | probabili formazioni | Karamoh dal 1′ | ballottaggio Pessina-Verre

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1 - decide Lazovic : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Brescia-Inter 1-2, Lautaro-Lukaku, nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1, ...

Parma-Verona - Juric trascinatore : D’Aversa rammaricato : “E’ stata una partita difficile, ce ne sono state altre in precedenza in cui forse meritavamo di piu’ rispetto a stasera. Il Parma ha creato tanto, ma i miei ragazzi sono stati bravissimi in tante cose e questa vittoria e’ il giusto premio per noi”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric al termine di Parma-Verona 0-1. “I tre dietro lavorano bene insieme ai quinti, tutta la squadra cerca di stare compatta ...

Parma-Hellas Verona 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 : Lazovic decide la sfida al 10' con un gran gol - i ducali sprecano troppo con Gervinho : Il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie A 2019-2020 si apre a sorpresa con il blitz esterno dell’Hellas Verona allo stadio Ennio Tardini di Parma. La squadra allenata da Ivan Juric si è imposta per 1-0 grazie al bellissimo gol di Lazovic ed ha così ottenuto la seconda vittoria stagionale in trasferta dopo aver espugnato anche Lecce, confermandosi la miglior difesa del campionato al pari di Juventus e Cagliari con ...

Parma-Verona 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : ‘missile’ di Lazovic [FOTO] : Parma-Verona, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il primo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Verona, al Tardini vero e proprio scontro per la salvezza. In difficoltà la squadra di D’Aversa che non ha replicato l’ottima gara contro l’Inter, sempre più sorprendente il Verona che sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, ...

Serie A - 10° turno : Parma-H.Verona 0-1 : 20.50 Si scuote il Verona dopo due ko:pesante colpo al 'Tardini' (0-1) contro un Parma reduce dal bel pari in casa Inter. Pronti, via e ospiti avanti con l'imparabile saetta di Lazovic sotto l'incrocio (10').Faticano i ducali:due fiammate di Gervinho e poco altro.Al 44' Hellas vicino al raddoppio con Kumbulla: Sepe ci mette una pezza.Ripresa.Traversa Gervinho al 49', appena largo il destro di Lazovic, al 71' Silvestri non è perfetto su ...

Risultati Serie A - 10^ giornata : in campo Parma-Verona : la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Di nuovo in campo, senza sosta. Il massimo campionato italiano scende nuovamente in campo dopo il weekend, c’è il turno infrasettimanale che vale il 10° turno. Alla ricerca dei tre punti Juventus, Inter e Napoli, tutte e tre provenienti da un pari. Il compito più arduo è dei partenopei, che ospitano un’Atalanta che vuole continuare a volare. L’Inter va a Brescia, la Juve ospita il Genoa. Roma a ...

Formazioni ufficiali Parma-Verona : ancora Karamoh in campo : Formazioni ufficiali Parma-Verona – Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale, si gioca la 10^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con un fondamentale scontro per la salvezza, in campo Parma e Verona. La squadra di D’Aversa è reduce dall’ottimo pareggio in trasferta contro l’Inter, il Parma ha disputato una partita veramente coraggiosa e si è dimostrata devastante in attacco con ...

DAZN apre il turno infrasettimanale : in diretta Hellas Verona-Parma : Dove vedere Verona Parma in streaming – Hellas Verona e Parma tornano in campo per il primo dei due anticipi della decima giornata di Serie A. Gli scaligeri vogliono tornare a fare punti dopo lo stop interno con il Sassuolo, mentre i ducali cercano conferme dopo l’ottimo pareggio strappato a San Siro, nella sfida con l’Inter. […] L'articolo DAZN apre il turno infrasettimanale: in diretta Hellas Verona-Parma è stato realizzato da ...

Parma-Verona streaming - dove guardare la diretta della partita su DAZN : Parma-Verona streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Parma-Verona l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che su Smart ...

Parma-Verona - probabili formazioni : Karamoh dal 1' - ballottaggio Pessina-Verre : PARMA VERONA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Parma-Verona, match che darà il via alla 10^ giornata di campionato. Padroni di casa chiamati a confermare l’ottima prestazione di San Siro contro l’Inter, ospiti chiamati a riscattare l’ultimo e recente passo falso contro il Sassuolo. Parma in campo con il solito […] L'articolo Parma-Verona, probabili formazioni: Karamoh dal ...

Probabili formazioni Parma-Verona : conferma per Karamoh - pronto Stepinski : Probabili formazioni Parma-Verona – Ad aprire questa 10^ giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione, è il match del Tardini delle 19 tra Parma e Verona. Uno scontro diretto, sulla carta, non ad oggi se guardiamo però la classifica. I ducali sono a ridosso della zona Europa e nella giornata di sabato sono andati vicini al colpaccio a San Siro contro l’Inter. Flessione, invece, per i veneti, che con le ...

Parma-Hellas Verona in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - probabili formazioni : Turno infrasettimanale per la Serie A. La decima giornata si apre già oggi con l’anticipo delle ore 19.00 tra Parma ed Hellas Verona. Una sfida importante per entrambe le squadre: gli emiliani sognano di avvicinare la zona europa, mentre gli scaligeri cercano punti in chiave salvezza. Il Parma è reduce dal brillante pareggio di San Siro contro l’Inter, ma la squadra di Roberto D’Aversa è in totale emergenza. Anche Gagliolo ha ...