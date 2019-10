Mihajlovic potrebbe ottenere la panchina d' oro Per i colleghi è un esempio da

Mihajlovic potrebbe tornare in panchina contro la Lazio : Mancano ancora notizie certe o ufficiali, ma Sinisa Mihajlovic potrebbe tornare in panchina nel match di questo pomeriggio al Dall’Ara tra Bologna e Lazio, il suo presente contro il suo passato. Secondo quanto riporta il noto sito GianlucaDiMarzio.com, gli esami a cui il tecnico rossoblu si è sottoposto in mattinata hanno dato esito positivo. L’allenatore potrà tornare quindi in panchina dopo l’ultima volta, in occasione ...

Sinisa Mihajlovic - la comunicazione dell’ospedale : potrebbe andare in panchina : La malattia si è scelta un avversario durissimo. Così le figlie di Sinisa Mihajlovic all’indomani della conferenza stampa del padre in cui, pubblicamente, raccontava la sua malattia. Sinisa Mihajlovic ha detto che avrebbe combattuto anche per loro. E così sta facendo: da guerriero quale è stato sul campo non molla un centimetro. E oggi pomeriggio potrebbe essere in panchina per la gara tra Bologna e Lazio. Tra l’ospedale, dove è ...