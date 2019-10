Alzheimer | sempre più a rischio gli under 65

Fonte : dilei

(Di martedì 29 ottobre 2019) Sonodi più i soggetti65 che manifestano i sintomi del morbo di. Dati alla mano, il 5/10% circa dei casi di diagnosi della grave patologia neurodegenerativa riguarda pazienti che non hanno ancora compiuto i 65 anni. Come specificato dal Professor Salvatore Cuzzocrea, esperto di Farmacologia e rettore dell’Università di Messina, l’che esordisce precocemente si contraddistingue per una forte compromissione della memoria episodica. Inoltre, i soggetti che manifestano i sintomi di morbo diprima dei 65 anni sono meno tendenti a soffrire di patologie concomitanti a livello cardiovascolare o renale. Questo non cambia il fatto che, anche quando si parla dinegli65, si ha a che fare con deficit relativi alle funzioni esecutive e alla verbalizzazione. I pazienti che manifestano la patologia hanno pure problemi riguardanti ...

