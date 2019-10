Voto in Umbria | Di Maio sulle intese locali | «Patto M5S-Pd strada impraticabile»

La mappa delle Regioni dopo il Voto in Umbria : 12 al centrodestra - 8 al centrosinistra :

Sondaggio Swg sul Voto in Umbria - "preferenza nascosta" degli elettori grillini : Salvini - godimento assoluto : La sconfitta in Umbria sembra vicina a ripetersi anche in Emilia-Romagna. Dal Sondaggio Swg emerge per M5s e Pd uno scenario tragico: il 54 per cento degli elettori grillini non ha approvato l'accordo giallo-rosso. Sinonimo, questo, di una bocciatura anche alle future regionali. Tra i dem, invece, i

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi : foto di gruppo una genialata Trionfo Salvini : cosa ci dice il Voto - I dati : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

Le conseguenze del Voto in Umbria e il dopo Draghi : Il dopo voto in Umbria, ne dovrete parlare per forza. Allora, tra la chiave assolutizzante, che fa derivare tutta la politica futura in Italia dal voto umbro, e quella relativizzante e perfino riduttiva, qui si preferisce la seconda. La simpatica accozzaglia improvvisata tra Pd e 5 stelle ha perso p

Giorgia Meloni sul Voto in Umbria : “Scandalizzata dalle parole di Conte - si dimetta subito” : Giorgia Meloni, leader di FdI, terzo partito in Umbria, chiede le dimissioni del premier Conte: "Sono scandalizzata dalle dichiarazioni ci Conte sul voto in Umbria, sono scandalizzata da un premier che dice che gli umbri non contano nulla. C'è un segnale chiarissimo da parte dei cittadini e non si possono derubricare le elezioni in Umbria a test locale dopo che mezzo governo è andato a Narni".Continua a leggere

Elezioni Umbria - il ‘Voto bianco’ si è decisamente spostato. Nonostante la linea del Papa : Tutti parlano sempre dell’Umbria “rossa” per la lunga egemonia del Pci-Pds-Pd. Ma c’è un dato di grande interesse che vale la pena di esplorare ed è quello del “voto bianco” di questa regione, che è sempre stato storicamente consistente benché di minoranza. E in quest’area lo spostamento di domenica 27 ottobre acquista una valenza nazionale. I democristiani della porta accanto, in questa regione, sono sempre stati convintamente ...

Meloni ad Affaritaliani.it : "Il governo si dimetta subito "E Mattarella tenga in considerazione il Voto in Umbria" : Quali conseguenze politiche dopo le Regionali in Umbria? Affaritaliani.it lo ha chiesto alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. L'INTERVISTA. "Dai cittadini umbri è arrivato un segnale chiarissimo. Dopo che il presidente del Consiglio... Segui su Affaritaliani.it

Governo : Conte sente Di Maio e Zingaretti - riflessione dopo Voto Umbria : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, questa mattina il premier Giuseppe Conte ha sentito telefonicamente sia il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio che il segretario dem Nicola Zingaretti. Nel corso delle telefonate, che vengono descritte "cordiali", c'è

Stasera Italia - la profezia di Klaus Davi 24 ore prima del Voto in Umbria : attenzione alle cifre : A 24 ore dal voto in Umbria, ospite del programma Stasera Italia su Rete 4, Klaus Davi, giornalista e imprenditore della comunicazione, senza infrangere le regole della par condicio ma discutendo della popolarità in generale dei ministri del governo Conte 2, aveva parlato di un esecutivo “sul piano

Salvini : il Voto in Umbria ha una valenza nazionale : Mattelo Salvini:"Avevo scommesso dei caffe' sul piu' 10, ma nessuno si aspettava il piu' 20. E' un voto che ha valenza nazionale. C

I risultati del Voto in Umbria - vincitori e sconfitti : le conseguenze per il governo : Salvini e Meloni protagonisti di un successo oltre le loro migliori aspettative. Pensare che l’alleanza Pd-M5S messa in piedi all’ultimo minuto potesse rimontare era un’illusione.

Zingaretti sul Voto in Umbria : "Pd unica alternativa alle destre" : "In Umbria abbiamo subito una sconfitta ed esce confermata la forza dell'alleanza della destra italiana radicata nel sentimento popolare. Il Partito Democratico si attesta al 22.3%, dopo una scissione e, considerando la presenza alle europee di altre forze politiche, ritengo questo come un risultato di tenuta. Un risultato che viene dal passato e che ha radici profonde. Lo affermo non per scaricare responsabilità su qualcuno, ma per comprendere ...

