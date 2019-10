Ni no Kuni sta per arrivare su piattaforme mobile

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Netmarble sta lavorando a un gioco per smartphone basato sulla serie Ni nodi Level 5.La compagnia ha annunciato che ha intenzione di presentare il titolo all'evento G-Star 2019 a Busan, in Corea del Sud, che si svolge dal 14 al 17 novembre.Il gioco per smartphone presenterà una grafica in stile anime, oltre a un sistema social basato su una community in-game chiamata "Kingdoms", che vi permetterà di far crescere la vostra gilda cooperando e competendo con altri giocatori. Leggi altro...