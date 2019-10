Maurizio Costanzo Show riparte su Canale 5 con Luigi Di Maio

Roma - Maurizio Costanzo schernisce Virginia Raggi : 'Una colletta per regalarle manuale' : Da tempo c'è un'opinione diffusa secondo cui Roma non stia vivendo, come città, un periodo brillante. In questi casi non è difficile puntare il dito contro il Sindaco Virginia Raggi, considerato che, tra le molte pecche che si imputano alla Capitale, c'è un inefficiente servizio di smaltimento rifiuti e un manto stradale con troppe buche.Un'onta, se si considera che si sta parlando della "città eterna", considerata una delle più belle del mondo ...

Live Non è la d’Urso - Maurizio Costanzo : “Telespettatori penalizzati” : Maurizio Costanzo dice la sua sulla tarda chiusura di Live di Barbara d’Urso Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo. In questo spazio il famoso giornalista e conduttore risponde ai quesiti dei fedeli lettori del magazine diretto da Riccardo Signoretti. E oggi una lettrice ha voluto mettere in luce un problema inerente a Live Non è la d’Urso: “Ha un difetto chiude troppo tardi…” Un problema, a ...

Michelle Hunziker e Maria De Filippi ad Amici : ora parla Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo commenta la staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker ad Amici Celebrities La staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker ad Amici Celebrities sta facendo discutere parecchio nell’ultimo periodo. Una scelta che non tutti hanno apprezzato e che ha destato più di qualche perplessità nei fan del talent show e negli […] L'articolo Michelle Hunziker e Maria De Filippi ad Amici: ora parla Maurizio Costanzo ...

"Come salvai Maurizio Costanzo e Maria De Filippi"/ L'autista racconta l'attentato : Stefano Degni: "Come salvai Maurizio Costanzo e Maria De Filippi". L'autista Ncc racconta attentato di via Fauro. Il conduttore disse: "Questa era per me".

Maurizio Costanzo su Giulia De Lellis : «Complimenti a lei per il successo del libro» : Il primo libro di Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto (ma stavo meglio senza), è diventato subito un grande successo editoriale. A riconoscerlo è stato anche un importantissimo esponente della cultura e della televisione italiana: Maurizio Costanzo. Anche se l’endorsement potrebbe sembrare un po’ di parte (Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a Uomini e Donne, la trasmissione della moglie, Maria De Filippi), ...

“Me la sono fatta addosso!”. Mara Venier gela Maurizio Costanzo in diretta : Povero Maurizio Costanzo. Ospite di Mara Venier a “Domenica In”, sballottato in lungo e in largo, come fosse un giovanotto. Eppure, ricordiamo, che il grande della tv ha ben 81 anni! La conduttrice durante l’intervista ha messo in imbarazzo il giornalista: un bicchiere d’acqua le è scivolato addosso e le ha bagnato i pantaloni. “Mi sono tutta bagnata”, ha esclamato la Venier. Per dimostrare che non stava mentendo, si è alzata e ha chiesto a ...

