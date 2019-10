Le gravi irregolarità scoperte dai Nas sulle confezioni di uova

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Nove aziende chiuse o sospese; oltre 32 mila, 4.600 galline ovaiole e 30 tonnellate di mangimi non regolamentari sequestrati; 101 violazioni amministrative e penali contestate; 7 operatori del settore denunciati per maltrattamento di animali e frode in commercio. È il bilancio dei controlli straordinari sulla filiera dellecondotti nel mese di settembre dai Carabinieri del Nas che, su 373 obiettivi, hanno accertatoin 66 casi, pari al 18% del totale. Tra le criticità riscontrate, "situazioni di sovraffollamento nella stabulazione degli animali, mangimi in cattivo stato di conservazione,vendute per qualità diverse da quelle possedute, prive di tracciabilità o con stampigliature fuorvianti, detenute in condizioni e ambienti non idonei, in alcuni casi in strutture abusive". Nel corso delle attività è stato constatato l'uso ...

