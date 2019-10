Decreto Legge Clima | Rete imprese | “Più coraggio e risorse adeguate”

Decreto Legge clima - Costa : “Puntiamo al trasporto pubblico e elettrico” : “Nel dlclima appena approvato puntiamo sul trasporto pubblico locale e sul trasporto elettrico. E’ questa la visione che vogliamo sostenere”: lo ha ricordato ieri mattina a Passignano sul Trasimeno (Perugia) il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), in visita allo stabilimento Rampini. L’azienda umbra, tra le più importanti realtà produttive nazionali e internazionali, da 70 anni realizza gioielli della ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Decreto Legge per l’Umbria - accelerare la ricostruzione” : “Stiamo lavorando a un decreto Terremoto anche per l’Umbria, sono vicinissimo alla popolazione umbra. Sto cercando di far confluire con un ulteriore provvedimento normativo quello che serve per accelerare le attività di ricostruzione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a margine dell’Eurochocolate. L'articolo Terremoto Centro Italia, Conte: “Decreto legge per l’Umbria, accelerare la ...

Terremoto e ricostruzione : in arrivo il Decreto Legge - ma dove sono finiti i miliardi stanziati? : “Confido che già lunedì potremo avere un decreto legge sul Terremoto che possa completare il piano di interventi per le comunità che hanno subito gli effetti del Terremoto“. E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il Consiglio Europeo. “La manovra è stata approvata salvo intese. Sicuramente ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo ragionare. Lunedì è previsto un Consiglio dei ...

Terremoto Centro Italia : “Lunedì Cdm sulla ricostruzione - si va verso il Decreto legge” : “La manovra è stata approvata salvo intese, quindi ci sono aspetti su cui possiamo sicuramente ragionare, ma nel Cdm previsto lunedì stiamo lavorando a un decreto legge sul Terremoto, perché dobbiamo accelerare le procedure di ricostruzione“: lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo rispondendo ad una domanda sulle parole di Di Maio. “Stiamo lavorando – ha proseguito Conte – e confido che ...

Approvato Decreto Fisco e legge Bilancio ‘salvo intese’ : ecco misure adottate : Roma – Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri, martedì 15 ottobre, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, si è concluso alle 4.35 di notte, dopo oltre cinque ore. Il Cdm ha Approvato il decreto legge che introduce ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili’, e il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022’). I due provvedimenti compongono la ...

Manovra 2020 : ok a Legge di bilancio e Decreto fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...

Manovra - il governo approva ‘salvo intese’ Decreto fiscale e legge di Bilancio : Sterilizzazione dell'aumento dell'Iva, riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori, lotta all'evasione e incentivi ai pagamenti elettronici, ulteriori fondi a sostegno delle famiglie e una serie di investimenti in materia di ambiente nell'ambito del Green new deal: ecco alcuni dei principali provvedimenti collegati alla Manovra approvati dal Consiglio dei ministri questa notte, che hanno dato il via libera a decreto fiscale e legge di ...

Legge di Bilancio - divisioni in maggioranza su Quota 100 e cuneo fiscale : slitta consiglio dei ministri - Decreto fiscale rimandato : consiglio dei ministri slittato per divisioni nella maggioranza di governo. Quello che nel tardo pomeriggio sembrava essere solo un retroscena, in serata è diventato ufficialità grazie alle dichiarazioni dei rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, che al termine dell’incontro al Mef sulla manovra hanno prima ribadito che “Quota 100 non si tocca”, per poi ammettere candidamente che sul punto “il Governo è ancora diviso e sta ...

Legge di bilancio 2020 : Decreto fisco e tasse - cosa contiene. Le novità : Legge di bilancio 2020: decreto fisco e tasse, cosa contiene. Le novità Durante il prossimo Consiglio dei ministri, previsto per martedì 15 ottobre 2019, dovrebbe essere approvato il disegno di Legge che costituirà la base della prossima Legge di bilancio. Legge di bilancio: quanto vale la prossima manovra? Alla fine, la Legge di bilancio per il 2020 dovrebbe valere tra i 29 e i 30 miliardi. Di questi più o meno 14 saranno reperiti ...

DL Clima - c’è l’ok del Consiglio dei Ministri : approvato il Decreto legge : Via libera del Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, al decreto legge Clima e al decreto legge sulla scuola che interviene sul reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. La riunione a Palazzo Chigi è ancora in corso. ”E’ il primo atto normativo del nuovo governo che inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il ...

Decreto Legge clima : si lavora agli incentivi per demolizione di motocicli e auto Euro 3 : Il Governo italiano si appresta a varare una serie di agevolazioni volte alla tutela dell'ambiente per automobilisti e amanti delle due ruote. L'ultima bozza del documento stilato dall'esecutivo, finalizzato alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, prevede l'inserimento di incentivi green con una spesa fissata intorno ai 20 milioni di Euro per il biennio 2020-2021. Il testo contempla l'introduzione di un buono mobilità di 1.500 Euro ...

Dsu precompilata 2020 online da gennaio - Decreto Legge in Gazzetta : Dsu precompilata 2020 online da gennaio, decreto legge in Gazzetta Il decreto legge del 9 agosto 2019 sulla Dsu precompilata 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Qui si possono pertanto consultare le modalità di accesso alla nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica che partirà il prossimo gennaio. Come scritto nel documento, si potrà accedere alla Dsu tramite le credenziali rilasciate dall’Istituto, oppure tramite Identità digitale ...

Decreto Legge Clima - Costa : “Le coperture ci sono - vanno inserite nella legge di stabilità” : Per quel che riguarda il dl Clima “le coperture ci sono, chiaro che vanno inserite in legge di Stabilità“, ed “importante è il quadro nel quale si devono muovere“, che sia “indirizzato al green”. Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, lo dice a SkyTg24. L'articolo Decreto legge Clima, Costa: “Le coperture ci sono, vanno inserite nella legge di stabilità” sembra essere il primo su Meteo Web.

Fridays for Future : un milione in piazza. Di Maio : "Presto Decreto Clima e legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...