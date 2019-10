Calcio | quando l’arbitro è donna e le madri la fischiano

Uno schiaffo ai pregiudizi e alla diversità - il Calcio femminile ‘esalta’ il rispetto : quando un gesto vale più di mille parole! : Durante un match di calcio femminile in Giordania una giocatrice perde l’hijab durante un contrasto, le avversarie la circondano per permetterle di sistemarsi Il calcio che unisce, il calcio che supera le barriere politiche e mette a tacere pregiudizi, azzerando le diversità. In uno sport macchiato sempre più da episodi di violenza e razzismo, il messaggio che arriva dalla Giordania è di quelli che fanno riflettere, riportando sotto ...

Calcio - Sorteggio Europei 2020 : quando si svolge? Data - programma - orari e tv. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : L’Italia ha vinto il Girone J di qualificazione agli Europei di Calcio 2020 con tre gare d’anticipo, ma gli azzurri dovranno provare a centrare dieci successi per essere tra le migliori del ranking e risultare tra le sei teste di serie in fase di Sorteggio della fase finale della manifestazione. Il Sorteggio della fase finale si terrà sabato 30 novembre alle ore 18.00 italiane a Bucarest, in Romania, ma l’Italia sa già che sarà ...

Calcio - Gigi Buffon : “Ultima partita in Nazionale? Solo quando deciderò di smettere giocare” : Gigi Buffon e l’ultima partita in Nazionale. Il tema tiene banco perché l’attuale CT dell’Italia Roberto Mancini vorrebbe dedicare un ultimo atto al “portierone” azzurro, che quest’anno ha deciso di recitare il ruolo del “secondo” alla Juventus, dopo l’esperienza francese al PSG. Una stagione particolare per il 41enne nativo di Carrara che sicuramente non disdegnerebbe un attestato di stima ...

Damascelli : Sarri vince con il Calcio. Il Var? Da quando c’è accade di tutto : La Juventus vince sull’Inter in casa nerazzurra “con il football e non con le chiacchiere”. Lo scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Una vittoria netta, quella della squadra di Sarri, che ha giocato meglio, con più lucidità ed essenzialità, mostrandosi “tecnicamente di censo superiore all’avversario che si è trovato quasi in sudditanza psicologica oltre che tattica” L’Inter ha pagato la trasferta in ...