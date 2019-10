Calcio | decima giornata Serie A 2019-2020 | turno infrasettimanale col big match

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il Campionato dinon si ferma e si appresta ad affrontare ilvalevole per ladel girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico mentre l’Hellas deve rialzare la testa dopo la brutta sconfitta col Sassuolo. Dopo aver sprecato una grande occasione per andare in testa al campionato, l’Inter di Antonio Conte è chiamata ad un successo esterno in quel di Brescia per portarsi momentaneamente in vetta alla classifica e per mettere pressione sulle spalle della Juventus, impegnata 24 ore dopo in casa col Genoa. I bianconeri, reduci dal pareggio esterno di ...

_SuperNews_ : #Fantacalcio: i consigli su chi schierare nella decima giornata. - milannewsmondo : Serie A, le probabili formazioni della decima giornata - KELLYCLELLAND1 : RT @Sport_Mediaset: Le designazioni arbitrali della decima giornata di #SerieA. -