Roma | dieci arresti per spaccio | la Questura | ' In manette anche un noto rapper 31enne'

Roma - bus contro un albero : dieci persone in ospedale. Accertamenti sulla dinamica dell’incidente : Sono dieci i feriti trasportati in vari ospedali dal 118 per l’incidente avvenuto stamattina su via Cassia a Roma, dove un autobus di linea è finito contro un albero. Dei feriti, cinque sono in codice rosso e gli altri in codice giallo. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus ma – a quanto riferito dal 118 – non sarebbero in pericolo di vita. Alcuni sono stati estratti dai vigili del fuoco ...

Lecce - auto contRomano per dieci chilometri sulla superstrada : un morto e due feriti : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 12 ottobre, intorno alle ore 4:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi. Secondo quanto riportano i media locali, una Bmw condotta da un carabiniere forestale 34enne, originario di Brindisi, ha imboccato la strada in questione contromano, procedendo per circa dieci chilometri. Immediatamente gli automobilisti che transitavano sull'arteria stradale in questione hanno ...

L'ombra della camorra in Romagna - dieci arresti : Rapine, estorsioni, scontri con un altro clan campano e atti violenti sulle vittime: Ciro Contini e i suoi uomini sono stati fermati dalla Dda di Bologna

Dieci anni senza Stefano Cucchi : a Roma V Memorial in suo ricordo : Roma – “Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia”, e’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a Dieci anni dalla morte del geometra Romano. L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle ...

I dieci anni della Land Art al Furlo al MACRO di Roma - 5 – 6 ottobre 2019 : Roma – In occasione dei dieci anni della Land Art al Furlo, la Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo, “Luogo del Contemporaneo”, presenta, presso il MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma, una mostra e un convegno. Verrà infatti esposta, dalle ore 14.00 del giorno 5 ottobre 2019, nel cortile del Museo, La Tavola dell’Accoglienza, una mostra orizzontale composta dalle “tele” di 16 artisti, che hanno riutilizzato le passerelle zincate ...

Roma - incendio a Prati : a fuoco dieci motorini e due auto. Nube di fumo nero - strade chiuse : Una densa Nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma. Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti....