Ci sarà una gradita sorpresa insieme agli HONOR V30 | secondo i rumor

Clio Zammatteo annuncia la seconda gravidanza : “Nel 2020 - Grace sarà una Big Sister” : Una nuova gravidanza per Clio Make Up. La amata truccatrice Clio Zammatteo annuncia l’arrivo di un nuovo bebè per il 2020 in un video con tutta la famiglia: “Nel 2020, Grace sarà una Big Sister”. Grande entusiasmo tra i fan della truccatrice diventata famosa per i tutorial su YouTube, tra auguri e felicitazioni per questa splendida notizia. La seconda gravidanza di Clio Zammatteo Clio Zammatteo, webstar ...

Conte in Umbria : "sarà una manovra redistributiva. Nessuna nuova tassa" : Il premier Giuseppe Conte e i leader di maggioranza sono oggi in Umbria, a Narni, per le battute finali in vista del voto regionale di domenica 27 ottobre. Un voto che vede il centrosinistra sfavorito contro il centrodestra unito a trazione leghista ma che in ogni caso secondo Conte non intaccherà le sorti del governo (altra cosa sarebbe forse una batosta in Emilia-Romagna). ...

L’acqua sulla Luna sarà una risorsa per le prossime spedizioni spaziali : L’acqua sulla Luna, in forma di ghiaccio e concentrata ai due poli, è una scoperta di circa dieci anni fa. Non sappiamo ancora come ci sia arrivata (forse lo scontro con una cometa, o alcuni asteroidi) eppure gli scienziati sono al lavoro da un pezzo per studiare come sfruttarla in vista di un imminente ritorno dell’essere umano sul satellite. Non solo per una questione di sopravvivenza, ma anche per la propulsione dei mezzi e, in ...

Giro d’Italia 2020 – Adesso è ufficiale : ci sarà anche Peter Sagan - una doppietta super per lo slovacco [FOTO] : Peter Sagan ha detto sì: lo slovacco sarà al prossimo Giro d’Italia, l’annuncio ufficiale della Bora-Hansgrohe La notizia era nell’aria da diversi giorni ormai: l’annunciata partecipazione di Peter Sagan alla presentazione, in corso oggi dagli Studi Rai di Milano, del Giro d’Italia 2020, ha fatto sognare tutti i suoi tifosi su una sua possibile presenza nell’edizione 103 della Corsa Rosa. Oggi, sia il ...

Clima - la climatologa Judith Curry : “Ridurre le emissioni di CO2 è una pericolosa chimera - se fermiamo lo sviluppo sarà peggio” : Judith Curry è una Climatologa americana, ex presidente della School of Earth and Atmospheric Sciences dello Georgia Institute of Technology ed attuale presidente di Climate Forecast Applications Network (CFAN). È anche un’ex professoressa di Scienze atmosferiche e oceaniche della University of Colorado-Boulder e ha lavorato anche per la Penn State University, la Purdue e l’University of Wisconsin-Madison. È membro del Climate Working Group ...

Alcuni fortunati saranno pagati 1000 dollari per vedere 30 film su Disney+ : https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CEH9LXE_jy0 Il lancio dell’attesa piattaforma streaming Disney+ è imminente: il servizio, almeno negli Stati Uniti (e nei Paesi Bassi), farà il suo debutto il prossimo 12 novembre. E se già c’è chi non vede l’ora di poter usufruire della piattaforma in cui saranno racchiusi centinaia e centinaia di titoli provenienti da marchi come Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National ...

Milano Boxing Night – Daniele Scardina è carico : “Achergui dice che sarà una guerra? Bene - sono pronto” : Daniele Scardina pronto alla difesa del titolo internazionale IBF dei pesi supermedi contro Ilias Achergui: il pugile italiano è pronto alla ‘guerra’ Successo superiore alle aspettative per la conferenza stampa della Milano Boxing Night svoltasi oggi alla Terrazza Duomo 21 in Piazza del Duomo a Milano. Decine di giornalisti e fotografi delle più importanti testate nazionali sono intervenuti per ascoltare il campione ...

Una Vita trame al 2 novembre : sarà Padre Telmo a scoprire le intenzioni di Samuel : Da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre 2019, le anticipazioni della soap Una Vita mostrano che Telmo sarà impegnato a indagare su Samuel. Lucia non si fiderà più di nessuno e chiederà un posto in soffitta per essere consolata. Casilda, dopo essersi riappacificata con Rosina, tornerà a vivere in casa degli Hidalgo....Continua a leggere

Campidoglio : il Roseto Comunale sarà aperto fino al 27 ottobre : Roma – “Una buona notizia per cittadini, turisti e appassionati di rose: il Roseto di Roma resterà aperto fino a domenica 27 ottobre, in occasione della rifiorenza di questi magnifici esemplari – dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi – Il parco, aperto già dal 12 ottobre, sarà quindi visitabile per l’ultima settimana. Un’occasione da non perdere per ammirare la fioritura autunnale di una tra le più prestigiose collezioni ...

Marracash - nel prossimo album ci saranno nove featuring : 'Ad ognuno una parte del corpo' : Il nuovo, attesissimo, album di Marracash si chiamerà 'Persona', sarà disponibile a partire dal prossimo 31 ottobre in formato fisico (sia doppio vinile autografato che CD) che digitale, ed ovviamente su tutte le piattaforme di streaming musicale attive in Italia. L'annuncio ufficiale del rapper è arrivato nei giorni scorsi, dopo mesi di rumors che si rincorrevano. "In queste settimane voglio parlarvi di tutto quello che non ho avuto modo di ...

Il Paradiso delle Signore - spoiler al 25 ottobre : ci sarà una rapina al Magazzino : Nelle anticipazioni che riguardano gli episodi de "Il Paradiso delle Signore", la serie televisiva di Rai 1, che verranno trasmessi da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, si assisterà a non pochi colpi di scena. In particolare, l'amore di Nicoletta per Riccardo e il furto al Magazzino, a causa del quale Vittorio e Marta dovranno rinunciare alla loro luna di miele. Marcello, invece, cadrà in un brutto giro e perderà una grossa somma di denaro. ...

Il portiere è una saracinesca - parate da urlo contro il Paris Saint-Germain : salva i pali tre volte : Walter Daniel Benitez, al secondo minuto di gioco, salva i suoi con tre parate in pochi secondi. Prima un tiro da dentro l’area, poi una deviazione insidiosa di un suo difensore e infine il riflesso felino che gli vale la respinta a distanza ravvicinata dal tap-in degli avversari. Il Nizza, la squadra in cui milita, ha però perso per 4 a 1 contro il Paris Saint-Germain. L'articolo Il portiere è una saracinesca, parate da urlo contro il ...

Nicchi : «La Var room a Coverciano sarà una svolta» : «Gli arbitri stanno lavorando bene, stanno applicando regolamenti che non piacciono a tanta gente e neanche a noi ci entusiasmano». Con queste parole il presidente dell’associazione arbitri Marcello Nicchi ha parlato ai microfoni di Radio anch’io sport. Rispondendo alle polemiche su alcune decisioni arbitrali del weekend di Serie A, Nicchi ha aggiunto che «pochi sono […] L'articolo Nicchi: «La Var room a Coverciano sarà una ...

Previsioni Meteo - lo scirocco spinge sull’Europa due grandi onde di caldo dal Sahara : sarà una settimana di fuoco : Previsioni Meteo – L’Italia e gran parte d’Europa si apprestano a vivere una settimana di fuoco: da Lunedì 21 a Giovedì 24 Ottobre le temperature toccheranno picchi di gran lunga superiori alle medie del periodo in tutti i settori centrali e orientali del continente, con valori da record nell’Europa centrale dove per più giorni avremo temperature massime di oltre +30°C tra Francia, Svizzera, Germania, Austria, Polonia, ...