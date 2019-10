Tumori | l’allarme degli oncologi | “2 pazienti su 3 cercano sul web notizie su cure

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Utenti del web sempre più alla ricerca di informazioni sulle cosiddette “alternative” contro il cancro. Due(o familiari) su tre, colpiti da una neoplasia, consultano internet alla ricerca di metodi “non ufficiali” per vincere il cancro. Per fortuna, solo una minoranza poi si rivolge a santoni e ciarlatani, con gravi rischi per la salute. La malattia può, infatti, evolvere sfavorevolmente a causa del mancato ricorso a terapie efficaci e approvate dagli enti regolatori. Dagliitaliani dell’AIOM (Associazione Italiana dia Medica), riuniti a congresso a Roma, arriva così un messaggio forte e chiaro: “Attenzione alla pericolosità di alcune scelte: non esistono terapieche miracolose. È invece indispensabile seguire sempre e solo le indicazioni terapeutichespecialisti”. Fondazione AIOM da un anno e mezzo ha aperto un portale anti fake news ...