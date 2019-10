Scattano le manette per lo stalker di Fabio Quagliarella

Scontri Inter-Napoli - Scattano le manette per l’ultras che uccise Daniele Belardinelli : l’accusa è pesantissima : La polizia ha arrestato il 39enne Fabio Manduca, accusato di omicidio volontario per la morte di Daniele Belardinelli , avvenuto lo scorso 26 dicembre 2018 Sono scattate le manette per il tifoso del Napoli che, lo scorso 26 dicembre 2018, ha travolto con la sua auto e ucciso Daniele Belardinelli durante gli Scontri che hanno preceduto il match tra l’Inter e la società del presidente De Laurentiis. Mourad Balti Touati/LaPresse Si ...

Espulso da uomo - rientra in Italia come donna e si sposa : niente permesso di soggiorno - Scattano le manette : Espulso durante lo scorso dicembre ed allontanato dal nostro paese in data 22 gennaio, lo straniero aveva deciso di cambiare sesso una volta tornato in patria. rientrata illegalmente, la donna ha sposato un Italiano, ma invece del permesso di soggiorno ha trovato le manette Federico Garau ? Luoghi: Reggio Emilia